  • Alwasat News
Atwasat

المرصد السوري: مطار دمشق الدولي خارج الخدمة مجددًا جراء قصف إسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 05:57 مساء
المرصد السوري: مطار دمشق الدولي خارج الخدمة مجددًا جراء قصف إسرائيلي
رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس يتفقد الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي على مشارف العاصمة السورية،13 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة مجددًا الأحد جراء تعرضه لقصف إسرائيلي بعد ساعات من استئناف عمله، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد «شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد عصر اليوم الأحد غارة جديدة استهدفت مطار دمشق الدولي، حيث استهدفت مهابط المطار ما أدى لخروجه عن الخدمة مجددًا». وأشار المرصد إلى سماع دوي انفجار آخر من جهة مطار المزة في الجهة الأخرى من العاصمة، بحسب «فرانس برس».

وتوقفت جميع الرحلات من وإلى المطار الأكبر والرئيسي في البلاد منذ 22 أكتوبر جراء ضربات إسرائيلية طالت مدرجاته الرئيسية، وأخرجت ضربات متزامنة في اليوم ذاته مطار حلب الدولي من الخدمة، ما دفع وزارة النقل السورية إلى تحويل الرحلات كافة إلى مطار اللاذقية، الأصغر والأقل تجهيزًا.

استئناف عمل المطار بعد توقف أكثر من شهر
واستأنف المطار صباح الأحد عمله بعد توقف دام أكثر من شهر، جراء ضربات إسرائيلية أخرجته من الخدمة، وفق ما أفادت شركتان خاصتان لحجوزات السياحة والسفر في العاصمة السورية وكالة فرانس برس قبل أن يجري استهدافه مجددًا عصر الأحد.

-  قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة
-  تعليق الرحلات عبر مطار دمشق إثر تعرضه لأضرار جسيمة عقب غارة إسرائيلية

ومنذ بدء النزاع العام 2011، شن الاحتلال الإسرائيلي مئات الضربات الجوية في سورية، طالت أهدافًا للجيش السوري وأخرى لمجموعات موالية لطهران، بينها حزب الله اللبناني.

وصعدت إسرائيل وتيرة استهدافها للأراضي السورية منذ السابع من أكتوبر الماضي بالتزامن مع قصف عنيف على قطاع غزة، ترافق مع عمليات برية، قبل التوصل إلى هدنة بدأ سريانها الجمعة، ويجري بموجبها تبادل أسرى ومعتقلين.

ونادرًا ما يؤكد الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه ضربات في سورية، لكنّه يكرر تصديه لما يصفه بمحاولات طهران الداعمة لدمشق، وترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة

تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة
الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت

الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت
مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة

مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة
مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة «موجهة بالأقمار الصناعية»

مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة «موجهة بالأقمار ...
كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة

كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة
وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش

وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش
رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»

رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»
نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون

نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون
الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة
«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»

«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة

آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة
أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان

أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان
صور جوية تكشف الدمار المروع الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة (شاهد)

صور جوية تكشف الدمار المروع الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة (شاهد)
تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا

تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا
راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»

راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»
برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني

برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني
هاري كين يحطم رقم غيرد مولر في الدوري الألماني

هاري كين يحطم رقم غيرد مولر في الدوري الألماني
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تعلن اعتراض صاروخين أوكرانيين متّجهين نحو أراضيها فوق بحر آزوف
روسيا تعلن اعتراض صاروخين أوكرانيين متّجهين نحو أراضيها فوق بحر ...
غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصا قبالة سواحل اليونان
غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصا قبالة سواحل اليونان
استقالة رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية
استقالة رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية
واشنطن تؤكد اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في خليج عدن
واشنطن تؤكد اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في خليج ...
رئيس الوزراء الإسباني يدافع عن مواقفه بشأن غزة
رئيس الوزراء الإسباني يدافع عن مواقفه بشأن غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح ......
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها ......
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات...
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في غزة
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في ......
المزيد
الاحتلال الإسرئيلي يعلن وصول 13 أسيرة وأربعة آخرين في طريقهم
الاحتلال الإسرئيلي يعلن وصول 13 أسيرة وأربعة آخرين في طريقهم...
جيش الاحتلال: 14 أسيرة إسرائيلية و3 أجانب سُلِّموا للصليب الأحمر في غزة
جيش الاحتلال: 14 أسيرة إسرائيلية و3 أجانب سُلِّموا للصليب ......
المرصد السوري: مطار دمشق الدولي خارج الخدمة مجددًا جراء قصف إسرائيلي
المرصد السوري: مطار دمشق الدولي خارج الخدمة مجددًا جراء قصف ......
رئيس الوزراء الإسباني يدافع عن مواقفه بشأن غزة
رئيس الوزراء الإسباني يدافع عن مواقفه بشأن غزة...
واشنطن تؤكد اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في خليج عدن
واشنطن تؤكد اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في ......
المزيد