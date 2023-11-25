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كندا والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما الثابت لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 09:11 صباحا
كندا والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما الثابت لأوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتوسط رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال لقائهم في كندا، 24 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
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أكدت كندا والاتحاد الأوروبي، الجمعة، دعمهما الثابت لأوكرانيا في محاربة الغزو الروسي، وتعهدا مكافحة تغير المناخ قبل أيام فقط من قمة حول هذا الموضوع.

وقال زعماء كندا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «سنبقى إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت، وسنعمل على تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية والدفاعية الفورية، وضمان تلبية احتياجاتها الأمنية على المدى الطويل».

واغتنمت أوتاوا الفرصة لإعلان زيادة مساعداتها لكييف، حيث قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمر صحفي في مدينة سان جان على ساحل المحيط الأطلسي: «كندا ستتبرع بأكثر من 11 ألف بندقية هجومية وأكثر من تسعة ملايين خرطوشة».

وأبدى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال استعداد الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد في الأسابيع المقبلة، لدعم كييف.

من جهتها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالتزام أوتاوا تجاه أوكرانيا حتى قبل بدء الحرب في فبراير 2022. وقالت: «كندا وقفت إلى جانب أوكرانيا قبل العدوان الروسي»، مضيفة: «تدريب كندا القوات الأوكرانية كان أساسيا لمقاومة كييف في بداية النزاع».

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي درّب حتى الآن 30 ألفا من أصل 40 ألف عسكري، لدعم جهود أوكرانيا، موضحة أن المفوضية الأوروبية ستعلن قريبا كيف تعتزم استخدام الإيرادات الناتجة من الأصول الروسية التي جمدتها.

تحالف أخضر بين كندا والاتحاد الأوروبي
كما أبدى الاتحاد الأوروبي اهتمامه بالمعادن النادرة من كندا، الدولة الغربية الوحيدة التي تمتلك كل المواد الأولية اللازمة لصناعة بطاريات الليثيوم.

وقالت فون دير لاين: «أود أن أدعو كندا بحرارة إلى الانضمام لنادي المواد الخام النادرة الذي سنطلقه خلال مؤتمر كوب 28، الذي سينطلق بعد أيام في دبي».

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كذلك، أعلن القادة إنشاء تحالف أخضر بين كندا والاتحاد الأوروبي، لتعزيز تعاونهم في مكافحة تغير المناخ، ولا سيما فيما يتعلق بسوق الكربون والهيدروجين الأخضر.

وشكر ترودو الاتحاد الأوروبي على مساعدته خلال أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق الصيف الماضي في كندا، مؤكدا من جهة ثانية بيع قاذفات مياه إلى أوروبا. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها ستمول شراء 12 طائرة جديدة، وأنها طلبت 12 طائرة أخرى.

قانون خفض التضخم
ولفت القادة الأوروبيون أيضا إلى أنهم ناقشوا العواقب التي ستترتب على كندا والاتحاد الأوروبي جراء قانون «خفض التضخم»، خطة المناخ الرئيسية للرئيس الأميركي جو بايدن.

ينص هذا القانون على تخصيص 370 مليار دولار من الاستثمارات لمكافحة تغير المناخ، خصوصا في هيئة حوافز وإعانات لمشاريع في الولايات المتحدة.

بينما شدد رئيس المجلس الأوروبي على حاجة مجموعة السبع إلى تطوير نموذج تنافسي قائم على قواعد متكافئة.

كما تم إعلان عضوية كندا في برنامج «أفق أوروبا»، أكبر برنامج للبحث والابتكار في العالم، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة محتملة في مجال المنافسة.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تؤدي إلى تعاون أفضل بين هيئات مراقبة المنافسة في أوتاوا وبروكسل.

وقد التقى الزعماء الثلاثة في المقاطعة الواقعة أقصى شرق كندا في إطار قمة كندا والاتحاد الأوروبي، التي عقدت دورتها السابقة يونيو 2021 في بروكسل.

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