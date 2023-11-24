السنغال تفتتح مقرا إقليميا للأمم المتحدة قرب دكار

القاهرة - بوابة الوسط

دشن الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الخميس، مقرا إقليميا للأمم المتحدة قرب العاصمة دكار، سيُعنى بكافة عمليات الهيئة الدولية في هذا البلد.

وأُقيم مقر الأمم المتحدة على موقع مساحته 13 هكتارا في مدينة ديامنياديو الجديدة، على بعد حوالى 30 كيلومترا عن دكار، وسيُعنى أيضا بمنطقة غرب ووسط إفريقيا الأوسع، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال منظمو مراسم الافتتاح إن المجمع سيضم 34 كيانا تابعا للأمم المتحدة مقراتها حاليا في السنغال، وموظفي تلك الوكالات وعددهم 2400.

مكان مثالي ومناسب لوكالات الأمم المتحدة

وبدأ العمل في المشروع الذي بنته شركة سنغالية خاصة، في 2019 بتكلفة 175 مليار فرنك إفريقي (291 مليون دولار).

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وقال سال خلال المراسم «أردنا أن نوفر لوكالات الأمم المتحدة الـ 34 الموجودة» في السنغال، وخصوصا في دكار، «مكانا مثاليا ومناسبا لتسهيل عملها».

وأضاف «إنها دليل على اهتمام بلادنا المتجدد بالأمم المتحدة للمساهمة في تحقيق نموذج السلام وتطلع الشعوب إلى العمل معا من أجل عالم أفضل».

وأطلق سال مدينة ديامنياديو الجديدة قبل ثماني سنوات، لتخفيف الازدحام المروري في دكار.