  • Alwasat News
Atwasat

كاميرا ترصد للمرة الأولى العمال العالقون في الهند منذ 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 10:09 صباحا
كاميرا ترصد للمرة الأولى العمال العالقون في الهند منذ 10 أيام
صورة وزعتها السلطات الهندية في 21 نوفمبر 2023 للعمال العالقين بعد انهيار نفق. (أ ف ب)
alwasat radio

رصدت آلة تصوير للمرة الأولى الثلاثاء العمال الـ41 المحاصرين منذ 10 أيام في نفق منهار، وأظهرت أنهم جميعا على قيد الحياة، مع مواصلة عمال الإنقاذ محاولة شق طريق جديد لإخراجهم.

وبدا العمال المحاصرون منهكين وقلقين، وقد نمت لحاهم، وذلك وفق اللقطات التي بثتها كاميرا صغيرة، جرى إنزالها عبر أنبوب ضيق يتم من خلاله توفير الهواء والغذاء والمياه لهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال عمال الإنقاذ لزملائهم العالقين «سنخرجكم إلى برّ الأمان، لا تقلقوا»، وقام العمال العالقون الذين يضعون خوذات واقية على رؤوسهم، بالتحلق حول الكاميرا، وفق ما أظهرت لقطات وزعتها السلطات الهندية.

وقبل إنزال هذه الكاميرا، كان التواصل بين عمال الإنقاذ والمحاصرين يحدث حصرا عبر أجهزة الراديو.

وقال الوزير الأول لولاية أوتاراخاند بوشكار سينغ دامي، إن «كل العمّال بخير.. نحن نعمل بكل قوتنا من أجل إخراجهم بأمان قريبا».

شق طريق جديد
ويسعى عمّال الإنقاذ إلى شق طريق جديد لإخراج العمال المحاصرين، وذلك بعدما علّقت أعمال الحفر خوفاً من انهيارات جديدة، حسبما أفادت السلطات.

ويسعى العمّال إلى إزالة الأنقاض من نفق طريق قيد الإنشاء في ولاية أوتاراخاند شمال جبال الهيمالايا، بعد انهيار جزء منه كان العمّال يبنونه.

- فرق الإغاثة الهندية: كل العمال المحاصرين في انهيار النفق سالمون

غير أنّ أعمال جرف أطنان من التربة والصخور للوصول إلى العمّال، عُلّقت في نهاية الأسبوع بعد حدوث صدع كبير في اليوم السابق، ممّا أثار مخاوف من احتمال انهيار السقف.

ويحاول المهندسون إدخال أنبوب أسطواني فولاذي يبلغ عرضه حوالى 90 سنتيمتراً في الركام، ما يكفي لعبور الرجال العالقين من خلاله.

واستخدم رجال الإنقاذ أجهزة لاسلكية للتواصل مع العمال العالقين. وأُدخل الطعام والمياه والأكسجين والأدوية إليهم عبر أنبوب بعرض 15 سنتمتراً.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن العمال عالقون في مكان مساحته 400 متر مربع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا (صور)

المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا (صور)
شاهد في «هنا ليبيا»: هون تستذكر شهداء الوطن إبان الحكم الإيطالي

شاهد في «هنا ليبيا»: هون تستذكر شهداء الوطن إبان الحكم الإيطالي
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»

شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في التسعين»

شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في ...
صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا

صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا
الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم

الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم
قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين

قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين
ضمن مبادرة حكومة الدبيبة.. توزيع القروض السكنية في 3 بلديات بالجنوب الليبي

ضمن مبادرة حكومة الدبيبة.. توزيع القروض السكنية في 3 بلديات بالجنوب الليبي
تناول الفراولة يقي من الاكتئاب والتدهور المعرفي في الشيخوخة

تناول الفراولة يقي من الاكتئاب والتدهور المعرفي في الشيخوخة
تكريم إيتو قبل مواجهة المنتخب الليبي والكاميروني في تصفيات كأس العالم

تكريم إيتو قبل مواجهة المنتخب الليبي والكاميروني في تصفيات كأس العالم
تشريح القنفذ ـ القذافي والمثقفون (14)

تشريح القنفذ ـ القذافي والمثقفون (14)
برغش لـ«بوابة الوسط»: دوري السلة في 3 ديسمبر.. والمنتخب جاهز للظهور العربي

برغش لـ«بوابة الوسط»: دوري السلة في 3 ديسمبر.. والمنتخب جاهز للظهور العربي
برشلونة يعلن انتهاء موسم غافي وغيابه عن كأس أوروبا بسبب قطع في الرباط الصليبي

برشلونة يعلن انتهاء موسم غافي وغيابه عن كأس أوروبا بسبب قطع في الرباط الصليبي
كاريكاتير خيري - نتنياهو والقانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - نتنياهو والقانون الدولي الإنساني
فريق أميركي متخصص في جراحة قلب الأطفال يزور «مصراتة الطبي»

فريق أميركي متخصص في جراحة قلب الأطفال يزور «مصراتة الطبي»
وصول 29 طفلا من الخدج لمصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة

وصول 29 طفلا من الخدج لمصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة
في يومهم العالمي.. استشهاد أكثر من 5 آلاف طفل في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي

في يومهم العالمي.. استشهاد أكثر من 5 آلاف طفل في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي
مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة الكويت شمال غزة

مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة الكويت شمال غزة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس الاتحاد الأفريقي: «لا عذر» للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة
رئيس الاتحاد الأفريقي: «لا عذر» للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة
32 قتيلا في هجمات بمنطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان
32 قتيلا في هجمات بمنطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان
سانشيز يعلن الحكومة الجديدة في إسبانيا
سانشيز يعلن الحكومة الجديدة في إسبانيا
الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع حرارة الأرض بما بين 2.5 و2.9 درجة مئوية بحلول عام 2100
الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع حرارة الأرض بما بين 2.5 و2.9 درجة ...
بايدن «يعتقد» أن اتفاقًا للإفراج عن رهائن لدى حماس بات وشيكًا
بايدن «يعتقد» أن اتفاقًا للإفراج عن رهائن لدى حماس بات وشيكًا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح ......
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها ......
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات...
توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي
توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء ......
شاهد: 300 ألف شخص يتظاهرون في لندن تأييدا للفلسطينيين والمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي على غزة
شاهد: 300 ألف شخص يتظاهرون في لندن تأييدا للفلسطينيين ......
المزيد
كاميرا ترصد للمرة الأولى العمال العالقون في الهند منذ 10 أيام
كاميرا ترصد للمرة الأولى العمال العالقون في الهند منذ 10 ......
مادورو: انتخاب ميلي رئيساً للأرجنتين انتصار لليمين المتطرف النازي الجديد
مادورو: انتخاب ميلي رئيساً للأرجنتين انتصار لليمين المتطرف ......
كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي.. وجارتها الجنوبية تحذر من استخدامه لأغراض التجسس
كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي.. وجارتها الجنوبية ......
بايدن «يعتقد» أن اتفاقًا للإفراج عن رهائن لدى حماس بات وشيكًا
بايدن «يعتقد» أن اتفاقًا للإفراج عن رهائن لدى حماس بات ......
الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع حرارة الأرض بما بين 2.5 و2.9 درجة مئوية بحلول عام 2100
الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع حرارة الأرض بما بين 2.5 و2.9 درجة......
المزيد