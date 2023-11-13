تعيين رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كامرون وزيرا للخارجية

القاهرة - بوابة الوسط

عين رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كامرون، وزيرا للخارجية، اليوم الإثنين، ليعود بذلك إلى الواجهة السياسية في البلاد، بعد تعديل وزاري قرره رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وتولى كامرون رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة من 2010 إلى 2016، قبل أن يتنحى إثر خسارته في الاستفتاء حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وهو يحل مكان جيمس كليفرلي الذي عين وزيرا للداخلية خلفا لسويلا بريفرمان المقالة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أقال رئيس الوزراء البريطاني، وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، ضمن تعديلات يجريها سوناك على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.