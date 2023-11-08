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بالأكفان.. نشطاء يفترشون أرض محطة قطارات أوسلو تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 01:18 صباحا
بالأكفان.. نشطاء يفترشون أرض محطة قطارات أوسلو تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
متظاهرون في العاصمة النرويجية يرتدون أكفانا ويفترشون محطة القطارات المركزية، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (إكس)
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افترش متظاهرون في العاصمة النرويجية أوسلو أرضية محطة القطارات المركزية في المدينة، للتعبير عن التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر المنقضي.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة المحتجين وهم يفترشون الأرض ويرتدون أكفانًا بطريقة ترمز لشهداء فلسطين ضحية المجازر الإسرائلية ضد سكان قطاع غزة.

ومع استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، يزداد التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، في محاولة لدفع الحكومات الغربية لرفع الغطاء عن تلك الجرائم ووقف عمليات القصف اليومية في قطاع غزة.

- عمال ميناء برشلونة الإسباني يرفضون شحن وتفريغ العتاد العسكري في ظل حرب غزة
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تضامن عالمي واسع مع الفلسطينيين وتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
والجمعة الماضية، أغلق متظاهرون محطة قطارات في مدينة نيويورك رفضا للقصف الإسرائيلي.  كما رفضت نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة الإسباني تحميل وتفريغ أي شحنات عسكرية في ظل الحرب في غزة، حاثةً على حماية السكان المدنيين في مناطق الصراع، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها نقابات النقل البلجيكية الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10 آلاف و305 شهداء، بالإضافة إلى 163 شهيدًا و2300 جريحًا في الضفة الغربية، منذ السابع من اكتوبر الماضي.

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