«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 10 آلاف و468 شهيدا، وأكثر من 27 ألف جريح.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، اليوم الثلاثاء، أن «10 آلاف و305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا. وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 163، والجرحى إلى نحو 2300، وذلك منذ السابع من اكتوبر الماضي».

4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنا

وقالت إن من بين الشهداء 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنا، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 2350 مواطنا، بينهم أكثر من 1300 طفل. وأشارت إلى توقف 18 مستشفى، من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين، عن العمل. كما جرى إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

وأوضحت الوزارة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف، والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية. وأضافت أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.

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وذكرت أن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، بما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، حيث يعيش نحو 690 ألفا و400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصا لـ«أونروا».

كما يقيم 121 ألفا و750 مواطنا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، ونحو 99 ألفا و150 مواطنا في 82 مدرسة غير تابعة لـ«أونروا»، ويقيم النازحون المتبقون الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة، بينما انتقل 150 ألف مواطن لمراكز الإيواء في الأيام القليلة الماضية، بحثا عن الطعام والخدمات الأساسية.

15% من النازحين قسرا يعانون من إعاقات مختلفة

ويعاني 15% من النازحين قسرا إعاقات مختلفة. كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجاتهم. في حين تلوح في الأفق كارثة صحية عامة، في ظل النزوح الجماعي واكتظاظ الملاجئ.

وأفادت الوزارة بأن نحو 35 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا، وتعرضت 42 منشأة تابعة لـ«أونروا» للتدمير، بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون. كما تضررت 7 كنائس، و56 مسجدا نتيجة القصف.

وسجلت «الصحة» 130 اعتداءً على القطاع الصحي، حيث استشهد 192 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 120، بينما تضررت 50 سيارة إسعاف، بينها 40 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وجرى إغلاق 18 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وطلب من 24 مستشفى الإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المستشفيات 2000 سرير).

كما أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، بينما أدى العدوان المستمر إلى نزوح معظم الكوادر الصحية، مما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى، ولا تزال المستشفيات تعاني نقصا حادا في الوقود، مما يؤدي إلى تقنين صارم، واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط.

ونوهت الوزارة إلى احتمال توقف حضانات حديثي الولادة التي تؤوي 130 طفلا، لافتة إلى وجود 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض غير المعدية، و1000 مريض بحاجة إلى غسل الكلى، حيث إن 80% من آلات الغسل موجودة في مستشفيات شمال غزة. ومنذ السابع من أكتوبر، منعت سلطات الاحتلال خروج المرضى من قطاع غزة، للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي عام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان.

تدهور الظروف الصحية

وأشارت «الصحة» إلى أن تدهور الظروف الصحية، إلى جانب الافتقار إلى الخصوصية والمساحة، مما يؤدي إلى مخاطر على الصحة والسلامة، حيث جرى الإبلاغ عن الآف حالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال والجدري المائي والجرب بين الأشخاص الذين لجأوا إلى مراكز إيواء «أونروا». وأوضحت أن ما مجموعه 50 نازحا يقيمون في مباني «أونروا» استشهدوا، وأصيب 461 آخرين منذ 7 أكتوبر، وذلك بسبب استهداف مدارس الإيواء.

كما يواجه مئات الآلاف من سكان مدينة غزة والمناطق الشمالية نقصا حادا في المياه، مما يثير المخاوف من الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه بسبب استهلاك المياه من مصادر غير آمنة، بعدما توقفت معظم مرافق المياه في المناطق المذكورة أعلاه، بما فيها نحو 60 بئرا للمياه البلدية، بسبب نقص الوقود، وعدم قدرة الموظفين على الوصول إليها.

ولفتت «الصحة» إلى أن ما لا يقل عن 65 محطة لضخ مياه الصرف الصحي في مدينة غزة والمناطق الشمالية توقفت عن العمل، وسط مخاوف من خطر وشيك لفيضانات الصرف الصحي في مناطق واسعة من المدينة، بما في ذلك حيا الزيتون والدرج.