إسبانيا تكرم غوتيريس لدوره في الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

قلدت الحكومة الإسبانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء وسام «كارلوس الثالث»، لا سيما بسبب دوره في «الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين»، في خضم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويأتي منح هذا الوسام الفخري الذي صادق عليه مجلس الوزراء في وقت يتعرض غوتيريس لانتقادات إسرائيلية بعد أن اتهمه الاحتلال بـ«التحيز» في النزاع. وأوضحت الناطقة باسم الحكومة اليسارية الإسبانية إيزابيل رودريغيث أن «أنطونيو غوتيريس تألق طوال مسيرته السياسية والدولية من خلال دفاعه عن الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان»، بحسب «فرانس برس».

الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني

وتابعت أن التزامه «كان واضحًا بشكل خاص ... في الأسابيع الأخيرة في أزمة غزة، في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق ... المدنيين الفلسطينيين».

- غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»

- غوتيريس يعبر عن شعوره بـ«الرعب» جراء الضربة الإسرائيلية على موكب سيارات إسعاف في غزة

- أمين الأمم المتحدة: الرعب في غزة يجب أن يتوقف

في الأيام الأخيرة، ضاعف الأمين العام للأمم المتحدة وهو المفوض السامي السابق لشؤون اللاجئين (2005-2015) ورئيس الوزراء البرتغالي السابق (1995-2002)، من الدعوات لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي استحال إلى «مقبرة للأطفال»، بحسب قوله.

يتعرض قطاع غزة لغارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي منذ 7 أكتوبر، وبعد شهر من العدوانعلى غزة، استشهد أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، في القطاع، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.