إغلاق المدارس الابتدائية في نيودلهي بسبب ارتفاع مستويات التلوث

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة التعليم في حكومة نيودلهي، أتيشي مارلينا، إن المدارس الابتدائية في العاصمة الهندية ستظل مغلقة حتى العاشر من نوفمبر بسبب ارتفاع مستويات التلوث.

وأضافت أتيشي مارلينا، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، (تويتر سابقا)، «مع استمرار ارتفاع مستويات التلوث، ستظل المدارس الابتدائية مغلقة حتى 10 نوفمبر»، بحسب وكالة «رويترز».

وأردفت أنه بالنسبة للصفوف الدراسية من السادس حتى 12، هناك إمكانية متابعة الدروس عبر الإنترنت.

وتتصدر نيودلهي قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم والتي أعدتها مجموعة أي.كيو.آير السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء.

مؤشر جودة الهواء

وبلغ مؤشر جودة الهواء في نيودلهي اليوم الأحد، 471 مما يضع المدينة في خانة «خطرة»، وتلتها مدينة لاهور في باكستان بمعدل «غير صحي للغاية» بلغ 261.

- «المستوى الخطر لتلوث الهواء» يدفع نيودلهي لإغلاق مدارسها

وأجبر الهواء السام منتخب سيريلانكا للكريكيت أمس السبت على إلغاء تدريبه، استعدادا لمباراة في كأس العالم للكريكيت غدا الإثنين مع بنغلادش في العاصمة الهندية شديدة التلوث.

‏ويعتبر مؤشر جودة الهواء من صفر إلى 50 جيدا، وإذا تراوح ما بين 400 و500 فإنه يؤثر سلبا على الأصحاء، بينما يكون خطيرا بالنسبة للمصابين فعلا بأمراض.