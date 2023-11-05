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المعارضة التركية تستبدل زعيمها بعد هزيمتها في مواجهة إردوغان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 11:26 صباحا
المعارضة التركية تستبدل زعيمها بعد هزيمتها في مواجهة إردوغان
لافتة عليها صورة أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري الجديد مرفوعة خلال المؤتمر الـ38 للحزب في العاصمة التركية أنقرة، 4 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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انتخب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الأحد رئيسا جديدا له هو أوزغور أوزيل، غير المعروف نسبيا، بدل زعيمه كمال كيليتشدار أوغلو، بعد هزيمته الانتخابية المريرة أمام الرئيس رجب طيب إردوغان.

وشهد حزب الشعب الجمهوري انقساماً منذ خسارة كيليتشدار أوغلو في مايو في الجولة الثانية من الانتخابات أمام إردوغان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وصوّت المندوبون خلال المؤتمر السنوي للحزب، لصالح استبدال كيليتشدار أوغلو بأوزغور أوزيل، الصيدلي الذي لا يتمتع بخبرة سياسية واسعة ولكنه مدعوم من رئيس بلدية اسطنبول، وذلك بعد إهدار ما يعتبره كثيرون أفضل فرصة للمعارضة لإنهاء عقدين من النظام الإسلامي المحافظ بقيادة إردوغان.

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وجرت الانتخابات في مايو الماضي، في ظل أزمة حادة تمثّلت خصوصاً في ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتمكّن كيليتشدار أوغلو من تشكيل تحالف متعدّد الأطراف مؤلف من قوميين يمينيين واشتراكيين يساريين وأكرادا، غير أنّ كتلة الأحزاب الستة كادت تتفكّك قبل أشهر قليلة من الانتخابات، كما سجّلت أداءً سيئاً في استطلاعات الرأي.

«طعنة في الظهر»
وبعد الانتخابات، أثار كيليتشدار أوغلو استياء كثيرين داخل حزبه برفضه الاعتراف بالهزيمة والاستقالة.

وبعد جولتي تصويت مشحونتين في مؤتمر الحزب، خسر كيليتشدار أوغلو (74 عاماً) منصبه القيادي لصالح المرشّح أوزغور أوزيل، الذي يدعمه رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وقضى أوزيل معظم حياته المهنية يعمل صيدلياً في مدينة إزمير السياحية (غرب)، معقل المعارضة لإردوغان، وأصبح فيما بعد رئيساً لجمعية الصيادلة في تركيا، كما انتُخب عضواً في البرلمان في العام 2011.

وفاز أوزيل (49 عاماً) في التصويت النهائي لمؤتمر الحزب بحصوله على غالبية 812 صوتاً مقابل 536، بعدما قدّم نفسه على أنّه مرشح «التغيير».

غير أنّ التصويت ركّز على شخصيّة الرجلين أكثر من تركيزه على سياسات معيّنة.

واعتبر كيليتشدار أوغلو محاولات الإطاحة به «طعنة في الظهر»، بينما أكد أوزيل رغبته في «كتابة تاريخ جديد وإعادة تشكيل السياسة التركية».

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