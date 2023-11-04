مجموعة مسلحة تخرج الرئيس الغيني السابق داديس كمارا من السجن

القاهرة - بوابة الوسط

أخرجت مجموعة مدججة بالسلاح الدكتاتور الغيني السابق موسى داديس كمارا، من السجن خلال عملية شهدت تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار في وسط كوناكري، على ما أفاد محامون ومصدر قضائي.

وقال المحامي جوكامي هابا لوكالة «فرانس برس»، «تبلغت بحصول عملية فرار في سجن كوناكري المدني شملت موكلي موسى داديس كمارا». وتحدث عن احتمال أن يكون موكله اقتيد رغما عن إرادته، بحسب وكالة «فرانس برس».

- إطلاق نار كثيف وقطع الطرقات المؤدية إلى وسط العاصمة الغينية كوناكري

وسمع إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في وسط العاصمة الغينية كوناكري، فيما قطعت القوى الأمنية الطرقات المؤدية إليه صباح السبت، على ما أفاد شهود للوكالة الفرنسية.

وقال أحد سكان المنطقة طالبا عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية «ثمة إطلاق نار من أسلحة آلية وحربية» في حي كالوم الذي يشكل وسط العاصمة السياسي والإداري.