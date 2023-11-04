  • Alwasat News
Atwasat

مجموعة مسلحة تخرج الرئيس الغيني السابق داديس كمارا من السجن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 12:54 مساء
مجموعة مسلحة تخرج الرئيس الغيني السابق داديس كمارا من السجن
الرئيس الغيني السابق موسى داديس كمارا. (الإنترنت)
alwasat radio

أخرجت مجموعة مدججة بالسلاح الدكتاتور الغيني السابق موسى داديس كمارا، من السجن خلال عملية شهدت تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار في وسط كوناكري، على ما أفاد محامون ومصدر قضائي.

وقال المحامي جوكامي هابا لوكالة «فرانس برس»، «تبلغت بحصول عملية فرار في سجن كوناكري المدني شملت موكلي موسى داديس كمارا». وتحدث عن احتمال أن يكون موكله اقتيد رغما عن إرادته، بحسب وكالة «فرانس برس».

- إطلاق نار كثيف وقطع الطرقات المؤدية إلى وسط العاصمة الغينية كوناكري

وسمع إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في وسط العاصمة الغينية كوناكري، فيما قطعت القوى الأمنية الطرقات المؤدية إليه صباح السبت، على ما أفاد شهود للوكالة الفرنسية.

وقال أحد سكان المنطقة طالبا عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية «ثمة إطلاق نار من أسلحة آلية وحربية» في حي كالوم الذي يشكل وسط العاصمة السياسي والإداري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم

ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم
الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة

الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة
حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام

حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام
كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة
يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي
نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين

نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»

إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»
طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية

يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني

العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا

الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة

الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)

الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته

استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيرة هجومية خلال الليل
أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيرة هجومية خلال الليل
بلينكن: الطريق الوحيد لتحقيق أمن «إسرائيل» هو إقامة دولة فلسطينية
بلينكن: الطريق الوحيد لتحقيق أمن «إسرائيل» هو إقامة دولة فلسطينية
إيطاليا تعلن محاور خطتها لوقف تدفق المهاجرين إليها
إيطاليا تعلن محاور خطتها لوقف تدفق المهاجرين إليها
132 قتيلا على الأقل في زلزال نيبال
132 قتيلا على الأقل في زلزال نيبال
«فون درلاين» في كييف لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
«فون درلاين» في كييف لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف ......
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في غزة
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في ......
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف ......
المزيد
مجموعة مسلحة تخرج الرئيس الغيني السابق داديس كمارا من السجن
مجموعة مسلحة تخرج الرئيس الغيني السابق داديس كمارا من السجن...
مقتل 39 فرنسيا وفقدان 9 خلال عملية «طوفان الأقصى» في غلاف غزة
مقتل 39 فرنسيا وفقدان 9 خلال عملية «طوفان الأقصى» في غلاف ......
إطلاق نار كثيف وقطع الطرقات المؤدية إلى وسط العاصمة الغينية كوناكري
إطلاق نار كثيف وقطع الطرقات المؤدية إلى وسط العاصمة الغينية ......
«فون درلاين» في كييف لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
«فون درلاين» في كييف لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد ......
132 قتيلا على الأقل في زلزال نيبال
132 قتيلا على الأقل في زلزال نيبال...
المزيد