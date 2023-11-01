الخارجية المصرية: منح رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم تأشيرة مرور عبر معبر رفح البري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير إسماعيل خيرت، اليوم الأربعاء، الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودي المصري.

وقال مساعد الوزير، خلال جلسة إحاطة سفارات الدول الأجنبية بشأن الترتيبات الخاصة بمعبر رفح والتي عُقِدت اليوم بمقر وزارة الخارجية، إنه في إطار الجهود المصرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، تعمل السلطات المصرية على السماح بدخول وعبور جميع رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم عبر منفذ رفح المصري الحدودي، وفقًا للتعليمات والقوانين المنظمة، وجرى مرور أول مجموعة منهم اليوم، مع الاستمرار في الدفع بالمساعدات الإنسانية الى القطاع.

وأضاف خيرت أنه فيما يتعلق بتأشيرة المرور؛ سيمنح رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم تأشيرة مرور عبر معبر رفح البري المصري، وفقًا للتعليمات والقواعد المنظمة في هذا الشأن، مع تعهد البعثات الدبلوماسية المعتمدة بسفرهم إلى تلك الدول مباشرة.

خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة

وخرج عشرات الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة بالإضافة إلى جرحى فلسطينيين الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر مع فتح السلطات المصرية معبر رفح «استثنائيًا»، وذلك في اليوم الـ26 من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع.

ووصلت الدفعة الأولى من الرعايا الأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة الأربعاء من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أفاد مسؤول مصري بالمعبر.

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وقال المسؤول «من المتوقع وصول أكثر من 500 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر»، فيما نقلت وسائل إعلام مصرية اللقطات الأولى لعبور نساء وأطفال عبر المعبر الذي يعد المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. وقامت سيارات إسعاف بإخراج جرحى فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج، على ما أفاد مسؤول بالمعبر.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية مساء الثلاثاء أنه من المقرر «مغادرة 81 جريحًا من الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات مصر». وجرى فتح المعبر بعد اتفاق بين مصر والاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بوساطة قطرية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، وفق ما أفاد دبلوماسي. ومعبر رفح الحدودي هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.