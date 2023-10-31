مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي «اللاإنساني» لمخيم جباليا

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي «اللاإنساني» الذي طال مربعاً سكنياً في مخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية.

واعتبرت مصر العدوان الإسرائيلي «انتهاكاً صارخاً جديداً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسيُزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً، ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كل المستويات».

تحذير من مغبة الهجمات العشوائية

وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم، وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها، هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.

- الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا (شاهد)

- الاحتلال ينفذ «مجزرة مروعة» في جباليا بقطاع غزة.. وانتشار الجثث أمام مستشفى الإندونيسي

- الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف إسرائيلي قرب مستشفى القدس في غزة

ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية إلى إدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.