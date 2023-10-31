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الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 05:42 مساء
الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا (شاهد)
شهداء داخل أكفانهم جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا. (الإنترنت)
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا «تجاوزت 400 شهيد وجريح» وأن كثيرًا من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان إن «مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا» الذي بضم أكبر كثافة سكانية في القطاع، وقالوا إن مربعًا سكنيًا كاملًا جرى تدميره بشكل كامل، وأكدوا أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة جباليا نظرًا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال. 

نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي
وقالت وكالة «وفا» إن غارات إسرائيلية متتالية استهدفت «مربع التلولي» و«شارع الهوجا» في مخيم جباليا. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات. وقد جرى نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة، وسط محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

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من جهته، قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، إن «عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا المستشفى المعمداني»، نظرًا لاكتظاظ المنطقة بالسكان. وأشار القدرة إلى أن «الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي للغاية»، حيث «لم يعد يتوفر ولا سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات».

 ليست المجزرة الأولى للاحتلال 
وقال الناطق إنه لا توجد لدى الطواقم الطبية مستلزمات العلاج لأن السلطات الإسرائيلية منعت إدخالها، مؤكدًا محاولة إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانات.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن «ما تشهده جباليا ليست المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في القطاع»، مضيفًا أن «عددًا من المواطنين على الأرض بين شهيد وجريح جراء الغارات والقنابل. ونحاول بإمكاناتنا البسيطة والمحدودة انتشال الجرحى وإنقاذهم».

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7  أكتوبر، 8 آلاف شهيد، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما زعم الاحتلال الإسرائيلي مقتل أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريًا، وأسر «حماس» أكثر من 240 إسرائيليًا.

شهداء داخل أكفانهم جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا. (الإنترنت)
شهداء داخل أكفانهم جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا. (الإنترنت)
شهداء داخل أكفانهم جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا. (الإنترنت)
شهداء داخل أكفانهم جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا. (الإنترنت)
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