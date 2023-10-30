قطر تصدر «الإعدام» لعناصر سابقين في البحرية الهندية بتهم التجسس لصالح إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار الإثنين بأن بلاده ستبذل كل جهدها لضمان إطلاق سراح ثمانية عناصر سابقين في سلاح البحرية حُكم عليهم بالإعدام في قطر بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، موضحًا أنه التقى عائلات المعتقلين الهنود وأبلغها بأن الحكومة تولي قضيتهم أعلى درجة من الأهمية، كما افادت تقارير إعلامية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وسائل إعلام هندية بأنه تم توقيف الثمانية، وبينهم ضباط سابقون برتب عالية بمن فيهم شخصيات سبق وقادت سفنًا حربية، في الدوحة في أغسطس 2022.

وقال جيشانكار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «يشاطر بالكامل العائلات قلقها وألمها وإن الحكومة ستواصل بذل الجهود كافة لضمان الإفراج عنهم».

ولم تعلّق قطر على القضية، كما لم تعلن عن التهم، وكشفت الأحكام الأسبوع الماضي عندما أعربت وزارة الخارجية الهندية عن صدمتها حيال القضية، علمًا بأن الموظفين الثمانية في شركة الظاهرة وهي شركة في الخليج تقدم خدمات في قطاعي الأمن والدفاع بحسب ما ورد على موقعها الإلكتروني.

وأفاد قائد البحرية الهندية الأميرال آر. هاري كومار للصحفيين الإثنين بأنه «يتم بذل كل جهد من قبل الحكومة لمساعدة عناصرنا».

اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل

وأفادت جريدة «ذي هندو» أنهم تجسسوا لصالح دولة ثالثة بينما أشارت «تايمز أوف إنديا» إلى أن «عدة تقارير زعمت بأنهم اتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل»

ولم تعلّق الحكومة الإسرائيلية على القضية.

ورفضت شقيقة أحد المتهمين وتدعى ميتو بارغافا الاتهامات، ونقلت عنها جريدة «إنديان إكسبرس» قولها «يبلغ شقيقي من العمر 63 عامًا.. لمَ سيتجسس لصالح إسرائيل؟ لمَ يقوم بأمر كهذا في سنّه؟»، مؤكدة أنها ستسعى ليتدخل رئيس الوزراء ناريندرا مودي شخصيًا.

ونادرًا ما تنفّذ قطر أحكام الإعدام وسبق للدولة الخليجية أن أوضحت بأن عقوبة الإعدام تعادل السجن مدى الحياة بالنسبة لها، وذكرت منظمة العفو الدولية بأن قطر نفّذت عملية إعدام بحق عامل نيبالي واحد العام 2020، بعد توقف دام 20 عامًا.

وتقيم نيودلهي علاقات ودية تاريخيا مع الدوحة، التي تعد مزودًا رئيسيًا للغاز الطبيعي للهند. ويشكّل العمال الأجانب أكثر من ثلثي سكان قطر البالغ عددهم 2,8 مليون نسمة، علمًا بأن العديد منهم مواطنون هنود.