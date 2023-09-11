الصين ترفض بشدة اتهامات التجسس على بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، بشدة اتهامات التجسس على بريطانيا، وذلك بعد تقارير عن توقيف شخصين في المملكة المتحدة بتهمة التجسس لمصلحتها، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: «الزعم بأن الصين تجسس على المملكة المتحدة لا أساس له، وترفضه الصين بشكل حازم».

من جهته، ندد ناطق باسم السفارة الصينية في لندن، في بيان، الليلة الماضية بالحديث عن توقيف الشخصين بشبهة «تزويد الصين بمعلومات استخباراتية».

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وأضاف: «الزعم بالاشتباه بأن الصين تسرق المعلومات الاستخباراتية البريطانية هو أمر مختلق بالكامل وافتراء خبيث». وأكد أن بكين «تعارض ذلك بشدة، وتحض السلطات المعنية في المملكة المتحدة على وقف تلاعبها السياسي المناهض للصين، وإنهاء هذه المهزلة السياسية».

سوناك يعبر عن الاستياء

في المقابل، نقل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لنظيره الصيني لي تشيانغ، خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي، استياءه من «تدخلات» بكين في ديمقراطية بلاده.

وقال سوناك لقنوات بريطانية أمس الأحد: «بالطبع لا أستطيع التعليق على تفاصيل التحقيق الجاري. لكن فيما يتعلق بلقائي رئيس الوزراء الصيني، فقد أثرت مجموعة مخاوف في مجالات التباين، وعلى وجه الخصوص قلقي الشديد من أي تدخل في ديمقراطيتنا البرلمانية». وشدد على أن ذلك «غير مقبول إطلاقا».

وأكدت الشرطة البريطانية أنه جرى إطلاق المشتبه بهما، بانتظار اتخاذ خطوة جديدة مطلع أكتوبر، من دون تحديد تفاصيل إضافية. ولفتت الشرطة في المملكة المتحدة، نهاية الأسبوع المنصرم، إلى توقيف شخصين، في مارس الماضي، على خلفية شبهات تجسس. ألقي القبض على الأول في منطقة أكسفورد، والآخر في إدنبرة. وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الشبهات تدور حول تجسس لمصلحة بكين.

وأتى كشف القضية في وقت أبدت فيه لندن أخيرا رغبة في الحوار مع بكين، بعد سنوات من العلاقات المعقدة.