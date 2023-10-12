«التايمز»: بريطانيا سترسل سفينتين وطائرات تجسس لدعم «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت صحيفة «التايمز» البريطانية، اليوم الخميس، أن بريطانيا سترسل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى شرق المتوسط، وستبدأ «طلعات جوية للمراقبة والاستطلاع فوق إسرائيل إظهارًا للدعم العسكري الهادف لطمأنتها».

وقالت الصحيفة إنها علمت أن بريطانيا سترسل سفينتين مساعدتين تابعة للأسطول الملكي إلى المنطقة «كجزء من مجموعة الاستجابة الساحلية بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستبدأ رحلات الإخلاء».

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وأضافت أن هناك طرقًا محدودة لمغادرة الأراضي المحتلة بعد أن تعرض مطار بن غوريون لإطلاق الصواريخ هذا الأسبوع. كما أوقفت شركات الطيران رحلاتها إلى «إسرائيل» وعادت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية إلى لندن دون الهبوط في تل أبيب يوم الجمعة. ويعتقد أن هناك 60 ألف مواطن بريطاني في إسرائيل وغزة.

وأول أمس الثلاثاء انضمت بريطانيا للدول الغربية الداعمة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع مواصلة القصف العنيف لقطاع غزة.