قوة اليونيفيل تعلن إصابة مقرها العام في جنوب لبنان بقذيفة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل» السبت أن مقرها العام أصيب بقذيفة، تعمل على التحقق من مصدرها، على وقع التصعيد العسكري بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية تزامنًا مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن «قذيفة سقطت داخل المقر ويجري التحقق من مصدرها»، مشيرًا إلى وقوع بعض الأضرار من دون إصابات. وأفاد مصدر عسكري لبناني أن «قذيفة إسرائيلية خرقت السور الإسمنتي» المحيط بمقر اليونيفيل في بلدة الناقورة الحدودية. وهذه المرة الثانية التي تطال فيها قذيفة مقر اليونيفيل خلال التصعيد الأخير، بحسب «فرانس برس».

وتشهد المنطقة الحدودية تبادلاً للقصف، خاصة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق حركة حماس في السابع من الشهر الحالي عملية غير مسبوقة باسم «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنات في غلاف غزة،.

مقتل 58 شخصا غالبيتهم مقاتلون من حزب الله

وأسفر التصعيد عن مقتل 58 شخصا، غالبيتهم مقاتلون من حزب الله، إضافة إلى مقاتلين من فصائل فلسطينية وأربعة مدنيين بينهم المصور في وكالة «رويترز» للأنباء عصام عبدالله.

والجمعة، أعلن حزب الله استهداف مواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة قرب الحدود بأسلحة ضمنها «صواريخ موجهة». وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوره على منصة إكس (تويتر سابقا) أن عددا من القذائف التي أطلقت من لبنان سقطت في الأراضي السورية.

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ويبدو أن التصعيد عند الحدود لا يزال ملتزما بقواعد الاشتباك السارية بين حزب الله وإسرائيل منذ 16 عاما، لكن خبراء يحذرون من احتمال توسعه عبر تدخل أكبر لحزب الله في حال شنت إسرائيل هجوما بريا على غزة.

ونزح نحو 29 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية تزامنا مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الجمعة. وأوردت المنظمة في تقرير أن التصعيد عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان أدى إلى نزوح 28.965 شخصا ضمن الجنوب، حيث المنطقة الحدودية، والعاصمة بيروت ومنطقة بعبدا القريبة.

زيادة تدريجية في حركة النزوح مع استمرار التصعيد

وتبين تقارير المنظمة حول حركة النزوح ازديادا تدريجيا مع استمرار التصعيد، إذ أفادت المنظمة الإثنين عن ارتفاع بنسبة 37% في عدد النازحين مقارنة مع آخر تقرير لها قبل ثلاثة أيام وأشارت فيه إلى 21 ألف نازح.

وتوجه نازحون كثر إلى مدن وبلدات جنوبية غير حدودية، واختار آخرون الفرار إلى بيروت ومحيطها أو مناطق أخرى في شمال ووسط البلاد. والتحق نازحون كثر بأفراد من عائلاتهم أو وجدوا منازل للإيجار، فيما لجأ آخرون إلى مراكز إيواء في مدينة صور الساحلية (جنوب) ومنطقة حاصبيا (جنوب شرق).

وكانت المنظمة الدولية للهجرة حذرت قبل أيام من أن النزوح قد يراكم أعباء المجتمعات المضيفة على وقع الانهيار الاقتصادي المستمر في لبنان منذ 2019، والذي بات خلاله غالبية السكان تحت خط الفقر، وباتت الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات، بما فيها الرعاية الصحية والاستشفاء.