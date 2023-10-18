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بوتين عن قصف المستشفى المعمداني: حدث رهيب وكارثة إنسانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 12:22 مساء
بوتين عن قصف المستشفى المعمداني: حدث رهيب وكارثة إنسانية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، خلال زيارة رسمية إلى الصين قصف المستشفى في غزة الذي أوقع مئات القتلى بـ«المأساة»، معربًا عن أمله في «إنهاء النزاع بين حماس وإسرائيل سريعًا».

وقال بوتين في مؤتمر صحفي: «إنه حدث رهيب، مئات القتلى والجرحى. إنها كارثة إنسانية. آمل فعليًا أن يشكل ذلك إشارة تدل على أنه يجب وقف هذا النزاع في أسرع وقت ممكن»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص، في حين دعت روسيا والإمارات إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد قصف المستشفى.

روسيا تعتبر ما حدث بمستشفى المعمداني في غزة «جريمة»
وفي وقت سابق، رأت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الانفجار الذي تسبب بمقتل مئات الأشخاص في المستشفى المعمداني في قطاع غزة «جريمة».

وقالت زاخاروفا لإذاعة «سبوتنيك»: «نرى حاليًا رغبة (من جانب إسرائيل) في التنصل من كل مسؤولية. إذا كانت هذه المحاولة تشكل نية جادة (...) لإثبات براءتها (...) فلا بد من عرض الحقائق»، داعية الولايات المتحدة و«إسرائيل» إلى تقديم صور الأقمار الصناعية للتحقق من مصدر الضربة، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

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