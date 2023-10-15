السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر تبذل جهودًا لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع، وشدد خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد على ضرورة إيقاف تطورات الأزمة الحالية التي من الممكن أن يكون لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط.

وأكد السيسي رفضه التام للمساس بالمدنيين، وقال: «أرفض المساس بالمدنيين.. أي مدنيين»، موضحًا أن مصر كانت تقوم بدور إيجابي جدًا في كل الأزمات المشتعلة، ونحن نتحدث عن جولات الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب تسجيل مصور للقاء بثته الرئاسة المصرية ونقلته «أ ش أ».

سقوط المزيد من الضحايا

وأضاف الرئيس السيسي أنه خلال جولات من الصراع سقط ضحايا من المدنيين، وأن التأخير في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا.

وتابع أنه خلال «جولات الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل سقط 12500 فلسطيني من المدنيين، ومن الجانب الإسرائيلي سقط 2700، منهم 1500 في الأزمة الأخيرة، كما أصيب 100 ألف فلسطيني، ومن الإسرائيليين 12 ألفًا، ومن الأطفال سقط 2500 طفل فلسطيني، ومن إسرائيل 150 طفلًا».

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ووصف الأزمة الراهنة بأنها «أزمة كبيرة جدًا»، وقال: «رد الفعل يتجاوز حق الدفاع عن النفس من الجانب الإسرائيلي ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني». واستطرد قائلًا: «إن ما حدث من تسعة أيام كان كبيرًا وصعبًا ونحن ندينه، ولكن لابد أن نعلم أن ذلك جاء نتيجة تراكم من حالات الغضب والكراهية على مدى أكثر من 40 عامًا، وأنه ليس هناك أفق لحل القضية الفلسطينية يعطي أملًا للفلسطينيين».

نتيسير دخول المساعدات إلى قطاع غزة

وأشار السيسي إلى أن الموجة التي تشكلت في أعقاب الأزمة الحالية موجة ضخمة جدًا ونحتاج إلى التحرك بقوة وعزم، ومن المهم جدًا خفض التوتر وأيضًا أن نُيسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة. معربًا عن أمله في أن يكون اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فرصة وقوة دفع هائلة لإيجاد حل للأزمة الحالية.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن هناك أشياء ملحة في المنطقة في الوقت الحالي، موضحًا أنه أتى إلى القاهرة «للتشاور حول مواجهة التحديات الحالية وكذلك التحدث عن المسار المستقبلي».

بلينكن: أتيت لإيجاد حل للأزمة الحالية وحماية المدنيين

وقال بلينكن في كلمة خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له، إنه جاء إلى القاهرة للتحدث عن «العمل معًا لحل الأزمة الحالية والتفكير معًا في الطريق إلى الأمام لحماية المدنيين»، مضيفًا «العمل الذي نقوم به بناء ومثمر وهو مخالف لما تفعله حماس من تدمير وتنكيل، وما رأيناه الأيام السابقة يجعلنا نتحدث أكثر عن العمل معًا والتعاون والتعاضد».

وتابع: «العمل معًا هو المسار الصحيح وإلا فإن البديل هو الدمار، والتحدي هو العمل معًا للعودة إلى الطريق الصحيح». وكان وزير الخارجية الأميركي وصل إلى القاهرة في وقت سابق، الأحد، على أن يعود إلى الأراضي الفلسطينية الإثنين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع بعد جولة شملت 6 دول عربية.

بحث التصعيد العسكري في غزة

كما اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد السعودي خلال الاجتماع ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكدًا سعي المملكة لتكثيف التواصل، والعمل على التهدئة، ووقف التصعيد القائم، واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد ولي العهد على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.