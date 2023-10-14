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«الخارجية الأميركية» تبلغ رعاياها في غزة بإمكانية مغادرة القطاع عبر معبر رفح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 11:54 صباحا
«الخارجية الأميركية» تبلغ رعاياها في غزة بإمكانية مغادرة القطاع عبر معبر رفح
مبنى الخارجية الأميركية. (الإنترنت)
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قالت شبكة CNN، إن بعض الفلسطينيين ممن يحملون الجنسية الأميركية، أُبلغوا بأن أفراد عائلاتهم العالقين في غزة قد يتمكنون من الإجلاء إلى مصر عبر معبر رفح، بعد ظهر السبت.

وأبلغ نظام إدارة الأزمات للشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، أفراد الأسر أن «معبر رفح قد يكون مفتوحاً يوم السبت».

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وجاء في رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلتها الإدارة: «نحن نتفهم أن الوضع الأمني صعب، ولكن حال الرغبة في مغادرة غزة، فيمكن الاستفادة من هذه الفرصة»، مضيفة «ندعم المرور الآمن للمدنيين.. إننا نعمل مع شركائنا الإسرائيليين والمصريين لإنشاء ممر إنساني آمن لسكان غزة الذين يحاولون الفرار من هذه الحرب ولضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين داخل القطاع».

مناقشات لمحاولة تأمين ممر إنساني
بدوره، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية لشبكة CNN، إن واشنطن «تناقش هذا الأمر مع الإسرائيليين والمصريين»، مضيفا «يأتي ذلك، بعد أن واصلت الولايات المتحدة الضغط على الحكومتين المصرية والإسرائيلية بشأن أهمية فتح معبر رفح أمام الأميركيين والمواطنين الأجانب من الدول الأخرى الذين يرغبون في المغادرة ولهم الحق في المغادرة ليتمكنوا من ذلك».

ويجري المسؤولون الأميركيون مناقشات منذ أيام لمحاولة تأمين ممر إنساني يسمح للأميركيين والمدنيين الآخرين بمغادرة غزة بأمان، قبل التوغل العسكري الإسرائيلي المتوقع.

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