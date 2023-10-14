بينهم 724 طفلا.. ارتفاع حصيلة «شهداء» العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2215 فلسطينيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، «استشهاد» 2215 فلسطينيا، بينهم 724 طفلا و458 امرأة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السبت الماضي.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، «استشهاد 2215 مواطناً منهم 724 طفل و458 سيدة وإصابة 8714 مواطنا بجراح مختلفة منهم 2450 طفل و1536 سيدة».

وفي وقت سابق كشف الوزارة، عن وفاة 324 شخصا في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، مشيرة إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 324 مواطنا منهم 126 طفلا و88 سيدة، وأصابت 1,018 آخرا بجروح مختلفة خلال 24 ساعة الماضية».