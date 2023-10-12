شولتس يعلن حظر أنشطة حماس في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس حظر بلاده أنشطة حماس والمنظمات المرتبطة بها في ألمانيا، على خلفية تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال شولتس في خطاب أمام البرلمان أن «وزارة الداخلية الاتحادية ستحظر حماس من القيام بأي عمليات في ألمانيا. جمعية على غرار صامدون (...) ستُحظر في ألمانيا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة خلال الأشهر الأخيرة واستمرار اقتحام المسجد الأقصى، أطلقت حركة حماس عملية «طوفان الأقصى» منذ السبت الماضي، فيما فرض الاحتلال حصارا شاملا وقطع المياه والكهرباء وإمدادات الوقود عن قطاع غزة واستمرت طائراته بقصف المدنيين موقعة قرابة 1200 شهيد وأكثر من 5600 جريح بينهم مئات الأطفال والنساء.