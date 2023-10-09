الشرطة الألمانية: تعليق حركة الملاحة في مطار هامبورغ بعد تهديد لطائرة من إيران

القاهرة - بوابة الوسط

علقت حركة الملاحة في مطار هامبورغ الإثنين، إثر تلقي تهديدات لطائرة قادمة من إيران، على ما أفاد مصدر في الشرطة الألمانية قبل ساعات من لقاء بين المستشار أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ناطق باسم الشرطة لوكالة «فرانس برس»، أن «الشرطة الفدرالية تلقت عبر رسالة إلكترونية هذا الصباح تهديدا بتنفيذ هجوم على طائرة إيرانية»، مضيفا أن الطائرة القادمة من طهران وعلى متنها 198 راكبا وطاقما من 16 فردا هبطت في منتصف النهار في هامبورغ وتخضع لعمليات تفتيش فيما علقت حركة الطيران، بحسب وكالة «فرانس برس».