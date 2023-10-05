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ارتفاع عدد قتلى الضربات التركية على شمال شرق سورية إلى 7

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 12:45 مساء
ارتفاع عدد قتلى الضربات التركية على شمال شرق سورية إلى 7
دخان يتصاعد جراء معارك بين قوات موالية لتركيا وأكراد شمال سورية، 26 سبتمبر 2023. (ا ف ب)
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قُتل سبعة أشخاص في ضربات شنتّها تركيا بمسيّرات على أهداف كردية في شمال شرق سوريا اليوم الخميس، وفق حصيلة جديدة أعلنها الناطق باسم قوات سورية الديموقراطية فرهاد شامي.

وقال شامي لوكالة «فرانس برس»، «أسفر القصف اليوم عن استشهاد سبعة عمال، ستة منهم في معمل بلوك (تصنيع حجارة البناء) في عامودا وآخر في معمل بلوك في الحسكة».

ضربات ردا على هجوم أنقرة
ومنذ الأحد الماضي، شنت تركيا غارات على حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، وذلك على خلفية «الهجوم الإرهابي» الأخير الذي وقع في أنقرة، ثم وسعت من دائرة عملياتها لتشمل سورية وذلك بعدما «اتضح أن منفذي الهجوم تدربا في سورية».

تركيا تحذر من توسيع نطاق ضرباتها في سورية والعراق بعد هجوم أنقرة
-  الخارجية التركية: منفذا الهجوم في أنقرة تدربا في سورية
-  «فرانس برس»: انفجار قرب مقر البرلمان التركي
-  بعد تفجير أنقرة.. إردوغان: الإرهابيون لن يحقّقوا أهدافهم

في المقابل، رفض القائد العام لقوات سورية الديمقراطية، مظلوم عبدي، الاتهامات التركية، قائلا: «منفذو هجوم أنقرة لم يمروا من مناطقنا كما يزعم مسؤولون أتراك. كما أننا لسنا طرفا في الصراع الداخلي التركي»، وفق الوكالة الفرنسية.

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