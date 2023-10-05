بوريل يعرب عن أسفه لغياب أذربيجان وتركيا عن الاجتماع الأوروبي بشأن قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس أسفه لقرار رئيسَي أذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب إردوغان عدم المشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة جنوب إسبانيا بشان إقليم ناغورني قره باغ.

وقال بوريل لدى وصوله إلى القمة «من المؤسف أن أذربيجان ليست هنا ومن المؤسف أن تركيا، الدولة الرئيسية التي تدعم أذربيجان، ليست هنا أيضًا»، مضيفا «لذلك، لن نتمكن من الحديث هنا عن مسألة خطيرة مثل اضطرار أكثر من مئة ألف شخص إلى مغادرة منازلهم على عجل للهروب من عملية عسكرية»، حسب وكالة «فرانس برس».