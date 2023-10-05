روسيا تعتزم إقامة قاعدة بحرية بمنطقة انفصالية في جورجيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم البحرية الروسية إقامة قاعدة على ساحل البحر الأسود في منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا، وفق ما قال زعيم المنطقة لوسائل إعلام روسية الخميس، فيما تكثّف أوكرانيا هجماتها على الأسطول الروسي في القرم.

وقال أصلان بزانيا لجريدة «إزفستيا» الروسية، «وقّعنا اتفاقا، وفي المستقبل القريب، ستكون هناك نقطة انتشار دائمة للبحرية الروسية في منطقة أوشامتشير»، حسب وكالة «فرانس برس».

هجوم أوكراني على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود

وفي 22 سبتمبر الماضي، شن الجيش الاوكراني الجمعة هجوما على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، الأمر أكدته موسكو.

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وقالت إدارة الاتصالات الاستراتيجية في الجيش الأوكراني عبر «تلغرام» إن «قوات الدفاع الأوكرانية شنت ضربة ناجحة» على المقر الروسي، فيما اتهمت موسكو كلا من واشنطن ولندن بمساعدة كييف في تنفيذ العملية.