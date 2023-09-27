موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت موسكو، الأربعاء، لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «ليس لدينا أدنى شك في أن الهجوم كان مخططا له مسبقا باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية ومعدات الأقمار الصناعية التابعة لحلف شمال الأطلسي وطائرات الاستطلاع».

وأضافت أن الضربة نُفذت «بتنسيق وثيق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

حقيقة مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي

والإثنين، أعلن الجيش الأوكراني أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة الجمعة على مقر البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على «تلغرام»: «قُتل 34 ضابطا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود» بعد ضربة صاروخية، حسب الوكالة الفرنسية.

غير أن وزارة الدفاع الروسية وزعت صورا لقائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، بزي عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وعقد أمس الثلاثاء.