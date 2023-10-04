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روسيا تعلن إسقاط 31 مسيرة أوكرانية وإحباط محاولة إنزال بالقرم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 09:31 صباحا
روسيا تعلن إسقاط 31 مسيرة أوكرانية وإحباط محاولة إنزال بالقرم
بارجة روسية في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، 12 فبراير 2022. (أ ف ب)
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أعلنت روسيا، الأربعاء، إسقاط 31 مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف في غرب البلاد، إضافة إلى إحباط محاولة إنزال في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو قبل أعوام.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن «أنظمة الدفاع الجوي العاملة في أجواء مناطق بلغورود، بريانسك وكورسك (الحدودية مع أوكرانيا) اعترضت ودمرت 31 مسيرة أوكرانية»، دون أن تشير إلى وقوع ضحايا أو أضرار جراء ذلك، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفاد حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز في وقت سابق باعتراض مسيرة أوكرانية من قبل وسائط الدفاع الجوي الروسي، مشيرا كذلك إلى أن كييف استخدمت ذخائر عنقودية ضد أربع مقاطعات في منطقته، ما أدى إلى «دمار جزئي» في مساكن ومبانٍ.

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أوكرانيا تكثف الهجوم على أهداف روسية
وكثفت أوكرانيا من استخدام الطائرات المسيرة لمهاجمة أهداف روسية مذ بدأت كييف مطلع يونيو، هجومها المضاد لاستعادة مناطق تسيطر عليها قوات موسكو في شرق البلاد وجنوبها.

وتطال هذه الهجمات كذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا اعتبارا من العام 2014، وتعد ذات أهمية كبيرة عسكريا لتموين القوات داخل أوكرانيا وموقعها على البحر الأسود.

وأكدت وزارة الدفاع أن قواتها الجوية أحبطت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود «محاولة اختراق أراضي القرم من قبل مجموعة إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية»، وأشارت إلى أن هؤلاء الجنود كانوا يتوجهون إلى رأس تارخانكوت في شمال غرب القرم على متن «زورق عسكري سريع وثلاث دراجات مائية (جت سكي)».

وسبق لموسكو أن أعلنت إحباط عدة محاولات لشنّ هجمات على القرم عن طريق البحر. وفي 10 سبتمبر، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو دمّر ثلاثة زوارق تنقل جنودا أوكرانيين في الجزء الغربي من البحر الأسود. وفي 22 منه، أعلنت أوكرانيا استهداف مقر قيادة أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بضربات صاروخية.

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