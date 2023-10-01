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الأمطار الموسمية في الهند عند أدنى مستوى في 5 أعوام بسبب ظاهرة «النينيو»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 11:09 صباحا
الأمطار الموسمية في الهند عند أدنى مستوى في 5 أعوام بسبب ظاهرة «النينيو»
السحب الموسمية فوق نهر يامونا المتدفق في نيودلهي بالهند، 15 يوليو 2023. (رويترز)
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قالت إدارة الأرصاد الجوية الحكومية، إن هطول الأمطار الموسمية في الهند هذا العام سجل أدنى مستوى له منذ عام 2018، بسبب ظاهرة النينيو المناخية التي جعلت أغسطس الأكثر جفافا منذ أكثر من قرن.

وتجلب الأمطار الموسمية، التي تعتبر حيوية لاقتصاد الهند الذي يبلغ حجمه ثلاثة تريليونات دولار، ما يقرب من 70% من الأمطار التي تحتاجها البلاد لسقي المحاصيل وتجديد الخزانات ومستودعات المياه الجوفية، بحسب وكالة «رويترز».

ويفتقر ما يقرب من نصف الأراضي الزراعية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى الري، مما يجعل الأمطار الموسمية أكثر أهمية للإنتاج الزراعي.

- سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير

ومن الممكن أن يؤدي نقص هطول الأمطار في فصل الصيف إلى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية، مثل السكر والبقول والأرز والخضراوات ورفع التضخم العام في أسعار الغذاء.

وقد يدفع انخفاض الإنتاج أيضا الهند، ثاني أكبر منتج للأرز والقمح والسكر في العالم، إلى فرض المزيد من القيود على صادرات هذه السلع.

الحد من شحنات الأرز
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، في بيان، إن هطول الأمطار على البلاد خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، بلغ 94% من متوسطه لفترة طويلة، وهو الأدنى منذ عام 2018.

وكان تباين الأمطار الموسمية سببا في دفع الهند، أكبر مصدر للأرز على مستوى العالم، إلى الحد من شحنات الأرز، وفرض رسوم بنسبة 40% على صادرات البصل، والسماح باستيراد البقوليات معفاة من الرسوم الجمركية، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حظر نيودلهي لصادرات السكر.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تشهد البلاد هطول أمطار عادية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مضيفة أنه من المرجح أن تظل درجات الحرارة أعلى من المعتاد في معظم أنحاء البلاد خلال أكتوبر.

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