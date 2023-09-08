سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ سعر الأرز في أغسطس أعلى مستوياته في العالم منذ 15 عاما، مع ارتفاعه 9.8% مقارنة بشهر يوليو، بعد القيود على التصدير التي فرضتها الهند، وفق ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة.

في المقابل، سجّلت أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي بمجملها تراجعا طفيفا الشهر الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية واللحوم ومشتقات الحليب، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت «فاو»: «الغموض الذي يغلف مدة الحظر، والمخاوف من القيود على التصدير دفعت الأطراف الفاعلة الرئيسية في سلسلة التوريد إلى الاحتفاظ بمخزوناتها، وإعادة التفاوض بشأن العقود أو التوقف عن تقديم عروض أسعار، مما حصر التجارة في كميات صغيرة، وبعقود بيع متفق عليها سابقا».

مؤشر الغذاء يتراجع

بعد انتعاش طفيف في يوليو، تراجع مؤشر أسعار الغذاء 11.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و24% مقارنة بالذروة التي بلغها في مارس العام 2022 بُعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

غير أن سعر الأرز، وهي أكثر الحبوب استهلاكا في العالم إلى جانب القمح، تأثر مباشرة بالقرار الذي اتخذته نيودلهي في 21 يوليو بحظر صادراتها من الأرز الأبيض غير البسمتي، التي تشكّل ربع مجموع صادرات الأرز.