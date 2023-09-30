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إنقاذ عشرات المهاجرين بعد اندلاع حريق على متن عبارة إيطالية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 12:35 مساء
إنقاذ عشرات المهاجرين بعد اندلاع حريق على متن عبارة إيطالية
صورة ملتقطة من الجو تظهر تجمعات للمهاجرين في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، 14 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الإيطالية السبت، إنقاذ أكثر من 170 راكبا، بينهم مهاجرون، من عبارة أبحرت من جزيرة لامبيدوسا باتجاه صقلية، بعد اندلاع حريق في غرفة المحرك.

وقال خفر السواحل إن العبارة التي كانت تبحر من لامبيدوسا إلى بورتو إمبيدوكلي بجنوب صقلية كان على متنها 177 شخصا، بينهم 27 من أفراد الطاقم و83 مهاجرا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجرى إجلاء كافة ركاب العبارة عبر القوارب باتجاه صقلية أو لامبيدوسا، بحسب خفر السواحل.

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وسُجل وصول أكثر من 130 ألف مهاجر هذا العام عند سواحل إيطاليا حتى الآن، أي ضعف العدد العام الماضي، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية.

المحطات الأولى للمهاجرين
وأوضح خفر السواحل بأن العبارة التي باتت غير صالحة للتشغيل، سيجرى سحبها إلى الميناء وعلى متنها طاقمها.

واستقبلت لامبيدوسا هذا الشهر آلاف المهاجرين، ما دفع حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى المطالبة بتدخّل المفوضية الأوروبية وتضامن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتقع جزيرة لامبيدوسا على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، أملًا في الوصول إلى أوروبا.

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