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وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 09:31 صباحا
وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو
صورة وزّعتها الشرطة الإيطالية لزعيم عصابة «كوزا نوسترا»، ماتيو ميسينا دينارو لدى توقيفه بعد زيارته عيادة طبية. (أ ف ب)
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توفي زعيم مافيا «كوزا نوسترا»، ماتيو ميسينا دينارو، الذي قبض عليه في يناير، بعدما بقي فارا ثلاثة عقود، وفق ما أوردت الإثنين وكالة أنسا للأنباء.

وكانت تقارير طبية أفادت السبت، بأن دينارو يقبع في مستشفى بوسط إيطاليا وأنه في غيبوبة وتوقف إمداده بالتغذية، بحسب وكالة «فرانس برس»

ومنذ سنوات عانى ميسينا دينارو (61 عاما) سرطانا في القولون، وهو من اتّخذ قرار تلقي العلاج الذي أدى إلى توقيفه في أعقاب زيارة إلى عيادة في مدينة باليرمو عاصمة صقلية.

وأصدر القضاء الإيطالي أحكاما عدّة بحبس ميسينا مدى الحياة، وهو كان معتقلا في سجن لاكويلا ويتلقى العلاج في زنزانته، وفق تقارير.

«غيبوبة لا رجعة منها»
لكن في أوائل أغسطس، نُقل ميسينا دينارو إلى جناح السجناء في مستشفى محلي حيث تدهور وضعه في الأيام الأخيرة.

وبحسب تقارير إعلامية، كان ميسينا دينارو في «غيبوبة لا رجعة منها»، وقد توقّف الأطباء عن إمداده بالتغذية.

وبقي ميسينا دينارو لسنوات شخصية بارزة في مافيا كوزا نوسترا الإجرامية، التي تمحورت حولها أحداث أجزاء فيلم «العراب» الشهير (ذا غادفاذر).

وكان أحد أكثر زعمائها عديمي الرحمة، وصدرت بحقّه خلال سنوات ستة أحكام بالحبس مدى الحياة، بما في ذلك لإدانته بالضلوع في اغتيال القاضي جوفاني فالكوني عام 1992.

لائحة المطلوبين في إيطاليا
ودين بالضلوع في تفجيرات أوقعت قتلى شهدتها روما وفلورنسا وميلانو عام 1993، وأيضا في خطف فتى يبلغ 12 عاما هو ابن شاهد في قضية فالكوني، وقتله لاحقا.

وفُقد أثر ميسينا دينارو في صيف عام 1993، وبات اسمه يتصدّر لائحة المطلوبين في إيطاليا.

- القبض على أخطر رجال المافيا الإيطالية

وفي السنوات التالية كثرت التكهّنات بشأن مكان وجوده. في نهاية المطاف عثر عليه قرب مسقط رأسه كاستيلفيترانو في غرب صقلية.

وبقي المحققون يتعقّبونه سنوات، وقد تنصّتوا على أفراد عائلته وأصدقائه. وخلال عمليات التنصّت سمعوا نقاشا حول مشاكل صحية لشخص لم يكشف اسمه وإصابته بالسرطان ومعاناته مشاكل في النظر، ولاحقا تيقّن المحققون من أن الشخص هو ميسينا دينارو.

واستندوا إلى قاعدة بيانات النظام الصحي العام للبحث عن مرضى ذكور تتطابق أعمارهم وسجلاتهم الطبية مع الشخص المطلوب، تمكّنوا من العثور عليه.

لكن رغم ارتياح ذوي ضحاياه لاعتقاله، لم يكشف زعيم العصابة أي معلومات عن الأنشطة الإجرامية.

وفي مقابلات أجريت معه في مركز اعتقاله، نفى ميسينا دينارو أنه عضو في كوزا نوسترا.

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