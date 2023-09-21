روسيا تعلن إسقاط 19 مسيّرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت موسكو إسقاط 19 طائرة مسيرة أوكرانية ليل الأربعاء - الخميس، كانت تحلق فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها، إضافة إلى ثلاث مسيرات أخرى دمرتها في أجواء ثلاث مناطق روسية هي كورسك وبيلغورود وأوريول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تطبيق «تلغرام»، إن «الدفاعات الجوية دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم»، مشيرة إلى أن ثلاث طائرات مسيرة أخرى أُسقطت بينما كانت تحلق فوق كورسك وبيلغورود (جنوب غرب) وأوريول (غرب)، حسب وكالة «فرانس برس».