  • Alwasat News
Atwasat

روسيا تعلن إسقاط 19 مسيّرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 07:39 صباحا
روسيا تعلن إسقاط 19 مسيّرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود
مسيرة أوكرانية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت موسكو إسقاط 19 طائرة مسيرة أوكرانية ليل الأربعاء - الخميس، كانت تحلق فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها، إضافة إلى ثلاث مسيرات أخرى دمرتها في أجواء ثلاث مناطق روسية هي كورسك وبيلغورود وأوريول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تطبيق «تلغرام»، إن «الدفاعات الجوية دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم»، مشيرة إلى أن ثلاث طائرات مسيرة أخرى أُسقطت بينما كانت تحلق فوق كورسك وبيلغورود (جنوب غرب) وأوريول (غرب)، حسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس الإيراني: تطبيع السعودية علاقاتها مع «إسرائيل» سيكون «طعنة في ظهر» الفلسطينيين

الرئيس الإيراني: تطبيع السعودية علاقاتها مع «إسرائيل» سيكون «طعنة في ظهر» ...
محمد بن سلمان: السعودية أقرب إلى التطبيع مع «إسرائيل»

محمد بن سلمان: السعودية أقرب إلى التطبيع مع «إسرائيل»
لاعبو براغا يرفعون علم ليبيا في الصورة الجماعية بافتتاحية دوري أبطال أوروبا

لاعبو براغا يرفعون علم ليبيا في الصورة الجماعية بافتتاحية دوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» بمواجهة نابولي

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» بمواجهة نابولي
أطباء فلسطينيون يجرون عمليات جراحية في مستشفيات درنة (صور)

أطباء فلسطينيون يجرون عمليات جراحية في مستشفيات درنة (صور)
«عروق بني معارض» أول موقع سعودي على قائمة «يونسكو» للتراث العالمي

«عروق بني معارض» أول موقع سعودي على قائمة «يونسكو» للتراث العالمي
«خَطّمْ على البير وقول صادرة»

«خَطّمْ على البير وقول صادرة»
تحت شعار «اللاعنف» ووقف إطلاق النار.. الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للسلام

تحت شعار «اللاعنف» ووقف إطلاق النار.. الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للسلام
«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض

«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض
سلة الأهلي بنغازي تعزز صفوفها بمحترف أميركي قبل التوجه للدوحة

سلة الأهلي بنغازي تعزز صفوفها بمحترف أميركي قبل التوجه للدوحة
قبعة «مونواك» مايكل جاكسون للبيع في مزاد باريسي

قبعة «مونواك» مايكل جاكسون للبيع في مزاد باريسي
الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)

الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)
كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية

كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية
فرقة من تاورغاء تصلح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة

فرقة من تاورغاء تصلح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة
الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه

الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»

أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها

«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الشيوخ الأميركي» يقر تعيين رئيس أركان جديد للجيش بعد طول تأخير
«الشيوخ الأميركي» يقر تعيين رئيس أركان جديد للجيش بعد طول تأخير
روسيا تعلن إسقاط 19 مسيّرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود
روسيا تعلن إسقاط 19 مسيّرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود
قتيلان في ضربات روسية على خيرسون الأوكرانية
قتيلان في ضربات روسية على خيرسون الأوكرانية
وفد الانفصاليين الأرمن يصل أذربيجان لإجراء مباحثات بشأن قره باغ
وفد الانفصاليين الأرمن يصل أذربيجان لإجراء مباحثات بشأن قره باغ
أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخا روسيا
أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخا روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
المزيد
بدء مباحثات السلام بين أذربيجان وانفصاليي ناغورني قره باغ
بدء مباحثات السلام بين أذربيجان وانفصاليي ناغورني قره باغ...
إردوغان يؤكد لعلييف دعمه «الكامل» لأذربيجان
إردوغان يؤكد لعلييف دعمه «الكامل» لأذربيجان...
أوكرانيا تحذر من «أشهر مقبلة صعبة» بعد هجوم صاروخي روسي «هائل»
أوكرانيا تحذر من «أشهر مقبلة صعبة» بعد هجوم صاروخي روسي ......
أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخا روسيا
أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخا روسيا...
وفد الانفصاليين الأرمن يصل أذربيجان لإجراء مباحثات بشأن قره باغ
وفد الانفصاليين الأرمن يصل أذربيجان لإجراء مباحثات بشأن قره ......
المزيد