الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يلتقي نظيره الأوكراني زيلينسكي في نيويورك الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

يجتمع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، في نيويورك، وفق ما أعلن مكتب رئيس البرازيل، وذلك بعدما فشلت محاولات سابقة لعقد لقاء بينهما.

وقال مكتب لولا، إن الرئيس البرازيلي الذي واجه اتهامات من الغرب بالتساهل مع روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا، سيجتمع مع زيلينسكي بعد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب «فرانس برس».

ميدانياً، أعلنت أوكرانيا، الإثنين، أنها استعادت من القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي سبعة كيلومترات مربّعة من الأراضي في جنوب وشرق البلاد بعد تحرير قريتين بالقرب من مدينة باخموت المدمرة في الشرق، في إطار الهجوم المضاد الذي تشنّه منذ أشهر.

استعادة قرية كليتشتشيفكا المجاورة

وكثفت القوات الأوكرانية التي باشرت في مطلع يونيو هجومًا مضادًا لا يخلو من صعوبات على الخطوط الروسية المحصنة، عملياتها على مدى الأسبوعين الماضيين، واستعادت قرية روبوتيني في الجنوب، ثم قرية أندرييفكا في الشرق. ويوم الأحد، استعادت قرية كليتشتشيفكا المجاورة بعد أشهر من القتال.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار لوسائل الإعلام «تمّ تحرير كيلومترَين مربّعين في قطاع باخموت» خلال الأسبوع الماضي و«5.2 كيلومتر مربع من الأراضي» في الجنوب، حيث تتمحور العمليات حول استعادة قرية فربوفيه.

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وعقب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على منصة «إكس» بقوله «محاربونا، أبطالنا على الخطوط الأمامية. أنا فخور بكل واحد منهم. وأنا ممتن لكل لواء على ما يبديه من بأس!». وهذه البلدات التي لم يكن عدد سكانها قبل الحرب يتجاوز بضع مئات، دمرتها الحرب.

واستمرت كذلك الهجمات بعيدًا عن الجبهة، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 24 طائرة بدون طيار و17 صاروخًا في هجمات ليلية جديدة. وأضافت أن سلاح الجو الأوكراني أسقط منها 18 مسيّرة و17 صاروخًا.

قصف وعمليات تخريب

من جانبه، قال الجيش الروسي في تقريره اليومي إنه قصف مواقع تخزين في أوكرانيا لصواريخ ستورم شادو وذخائر اليورانيوم المنضب، وهما نوعان من الأسلحة قدمتهما لها لندن. وقالت وزارة الدفاع الروسية «لقد تم تحقيق هدف الضربة. أصيبت جميع المنشآت».

وفي سياق هجمات صارت شبه يومية، أعلنت روسيا، ليل الأحد الإثنين، أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها وفي أجواء منطقة موسكو، وفوق بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.

من جانبها، قالت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك، معقل الانفصاليين في شرق أوكرانيا، إن غارة أوكرانية ألحقت أضرارًا بمبنى البلدية. وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد من المبنى.