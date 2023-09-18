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رافايل غروسي يحضّ إيران على السماح بدخول المفتشين الدوليين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 08:16 مساء
رافايل غروسي يحضّ إيران على السماح بدخول المفتشين الدوليين
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي (أرشيفية: الإنترنت)
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حضّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إيران، الإثنين، على إعادة النظر في قرارها منع دخول عدد من كبار المفتّشين الأمميين، مؤكدًا أن امتناعها عن التعاون سيحمل عواقب شديدة.

ذكرت الوكالة الدولية، السبت، أن إيران سحبت اعتمادات عدد من مفتشيها في خطوة أكدت طهران أنها تندرج في إطار الرد على الدول الغربية التي اتهمتها بالعمل على «تعكير أجواء التعاون» مع الوكالة و«استغلال مجلس الحكام لخدمة أهدافها السياسية»، بحسب «فرانس برس».

وقال غروسي في مقابلة أجرتها معه الوكالة الفرنسية «علينا أن نطلب منهم إعادة النظر في هذا القرار.. ما لم يتعاونوا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلن يحصلوا على ما يريدونه: التطمينات التي يرغبون بها والتأكيد الذي يريدونه وتأييد المجتمع الدولي». كذلك، حذّر غروسي من تزايد الأنشطة العسكرية في محيط محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية منذ مارس 2022.

وقال غروسي «تزداد العمليات العسكرية في المنطقة. يبلغني مفتشي بأن مستوى النشاط العسكري واضح. إنه كبير ويقترب». وأضاف «كل يوم يمر من دون حادث نووي هو يوم جيّد بالنسبة إلينا».

استعادة السيطرة على محطة زابوريجيا 
تقود القوات الأوكرانية منذ مطلع يونيو هجومًا مضادًا في شرق البلاد وجنوبها يشمل المنطقة القريبة من زابوريجيا، في مسعى لاستعادة مناطق سيطرت عليها القوات الروسية منذ بدء الغزو في فبراير 2022.

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تشدد كييف على أهمية استعادة السيطرة على محطة زابوريجيا التي تعد أكبر محطة نووية في أوروبا وتبلغ إمكاناتها 6000 ميغاوات، من أجل مدّ أوكرانيا بالكهرباء. ولفت غروسي إلى أن أي هجوم مباشر على المحطة أو تعطّل إمدادات الطاقة الخارجية يمكن أن يؤدي إلى حادث نووي. وقال «لذا، ما علينا القيام به هو ضمان.. عدم تدهور الوضع بشكل كبير كما يحصل الآن». 

مخاوف من تزويد بيونغ يانغ المسلحة نوويًا
وفي إشارة إلى زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأخيرة إلى روسيا ولقاءاته مع الرئيس فلاديمير بوتين، أعرب غروسي عن ثقته بأن موسكو لن تشارك بيونغ يانغ التكنولوجيا النووية.

أثارت جولة كيم في أقصى الشرق الروسي، الأسبوع الماضي، مخاوف غربية من إمكانية تزويد بيونغ يانغ المسلحة نوويًا موسكو أسلحة من أجل حربها في أوكرانيا. واطلع كيم خلال زيارته على صناعة الصواريخ الفضائية الروسية والغواصات.

وقال غروسي «لا أملك شخصيًا أي مؤشر أو سبب يدفعني للاعتقاد بأن اجتماعات من هذا النوع تؤدي إلى مخاطر الانتشار النووي». وأخيرًا، ت

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