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روسيا: قصفنا مركزًا لإصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 03:06 مساء
روسيا: قصفنا مركزًا لإصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف
عنصران من الجيش الأوكراني في باخموت يطلقان قذيفة هاون باتجاه القوات الروسية، 1 أبريل 2023، (الإنترنت)
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها وجهت ضربة صاروخية لمركز يتولى عمليات إصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف.

وكتب أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، على تطبيق تلغرام اليوم أن روسيا استهدفت مبنى «منشأة مدنية» في خاركيف بأربعة صواريخ من طراز إس300، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات، اليوم الأحد، إسقاط 12 من أصل 16 صاروخا وطائرة من دون طيار أطلقتها روسيا بشكل أساسي في اتجاه منطقة أوديسا الجنوبية خلال ليلة 17 سبتمبر.

استهداف القوات الروسية مستودعا للحبوب
وأضاف أن القوات نفسها تمكنت من تدمير سفينة إنزال روسية، بعدما استهدفت روسيا حوض «سيفمورزافود» لبناء السفن في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو، في هجوم ليلي، وفق بيان القوات الجوية الأوكرانية عبر «تلغرام»، الذي نقله موقع جردية «كييف إندبندنت».

- قوات الجو الأوكرانية: إسقاط 6 طائرات مسيرة وتدمير سفينة إنزال روسية

وحسب البيان، أسقطت القوات الجوية «كل الطائرات دون طيار الست من طراز شاهد 131/136 التي أطلقتها روسيا، بالإضافة إلى ستة من أصل عشرة صواريخ كروز روسية من طراز Kh-101 وKh-555 وKh-55 ليلة أمس».

في سياق موازٍ، أعلن حاكم أوديسا، أوليه كيبر، استهداف القوات الروسية مستودعا للحبوب، وعددا من المنشآت والبنية التحتية الزراعية الأخرى في منطقة بيريزيفكا دون وقوع إصابات.

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