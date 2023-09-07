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القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 07:03 مساء
القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية
تلميذات يرتدين العباءة أمام ثانوية في فرنسا (أرشيفية: الإنترنت)
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قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الخميس، بقانونية حظر العباءات في المدارس.

وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبًا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكدًا أنه لا يشكل تمييزًا ضد المسلمين، حسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس، معتبرة إياها مخالفة لمبادئ العلمانية في التعليم بعدما جرى منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضًا.

كما اعتبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن الحظر الأخير للعباءة في المدارس في فرنسا تعسفي، ويخلق مخاطر عالية للتمييز ضد المسلمين.

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