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محكمة باكستانية تعلق الحكم الصادر بحق عمران خان وتأمر بإطلاقه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 10:39 صباحا
محكمة باكستانية تعلق الحكم الصادر بحق عمران خان وتأمر بإطلاقه
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. (الإنترنت)
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علقت محكمة عليا باكستانية، الثلاثاء، حكم السجن الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لإدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أعلن حزبه، رغم أنه ما زال يواجه سلسلة من القضايا الأخرى أمام القضاء.

وقال ناطق باسم حزب حركة «الإنصاف» الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال محاموه انه حصل على كفالة للإفراج عنه لكنهم أبدوا تخوفهم من أن يعتقل مجددا بما يتصل بإحدى 200 قضية أخرى مرفوعة ضده منذ مغادرته منصبه في أبريل 2022.

وقال أحد محاميه جوهر خان لوكالة «فرانس برس»: «لقد رفعنا طلبا منفصلا نسأل فيه المحكمة إصدار أمر يمنع السلطات من اعتقاله في أي قضية أخرى»، وأضاف: «إذا اعتقلته السلطات في أي قضية أخرى سيكون ذلك مخالفا لحقوقه القانونية».

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