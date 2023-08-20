هولندا: ملتزمون بتسليم أوكرانيا مقاتلات «إف-16»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأحد، أن بلاده ستسلم «مقاتلات إف-16» إلى أوكرانيا، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قاعدة لسلاح الجو الهولندي في إيندهوفن بجنوب البلاد.

وقال روته في كلمة أمام زيلينسكي إن هولندا والدنمارك تلتزمان بتسليم تلك المقاتلات إلى أوكرانيا بعد استيفاء شروط التسليم، ويأتي حديث رئيس الورزاء بعد يومين من إعطاء الولايات المتحدة موافقتها على تسليم هولندا والدنمارك مقاتلات «إف-16» الأميركية إلى كييف، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وفي سياق متصل، بدأ زيلينسكي أمس السبت مباحثات مع السويد بشأن إمكانية تسلم طائرات «جريبين» المقاتلة لتعزيز دفاعاتها الجوية، وذلك بعد اجتماع مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

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وقال زيلينسكي في إفادة صحفية مشتركة مع كريسترسون: «ناقشنا بالتفصيل الخطوات المستقبلية المتعلقة بإمكانية فتح موضوع تسلم مقاتلات جريبين السويدية»، مضيفًا أن المسألة ستكون موضع تركيز اجتماعاته مع مسؤولين سويديين آخرين. وقال زيلينسكي أيضًا، السبت، إن طيارين أوكرانيين بدأوا بالفعل التدريب على الطائرات.

فرصة اختبار طائرات «جريبين» المقاتلة

أعلنت حكومة السويد في يونيو أنها ستقدم لطيارين أوكرانيين فرصة اختبار طائرات «جريبين» المقاتلة من تصنيع شركة ساب السويدية، لكنها قالت أيضًا إنها في حاجة إلى استخدام جميع طائراتها في الدفاع عن الأراضي السويدية.

ولم يذكر كريسترسون طائرات «جريبين» في تعليقاته، لكنه ندد بهجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية أودى بحياة سبعة أشخاص، وألحق إصابات بتسعين آخرين، السبت. وقال كريسترسون: «يزيد ذلك فحسب من ضرورة أن ندعمكم في معاناتكم كلها».