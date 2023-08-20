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زيلينسكي يصل قاعدة لسلاح الجو الهولندي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 12:37 مساء
زيلينسكي يصل قاعدة لسلاح الجو الهولندي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قاعدة لسلاح الجو الهولندي في إيندهوفن في جنوب المملكة الأحد بعد يومين من إعطاء الولايات المتّحدة موافقتها على إرسال مقاتلات «إف-16» إلى بلاده.

وقالت ناطقة باسم الحكومة الهولندية إنّ طائرة زيلينسكي هبطت قرابة الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت غرينتش في القاعدة الجوية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولم يتّضح حتى الآن متى ستزود هولندا أوكرانيا هذه المقاتلات ولا حتّى ما إذا كانت ستفعل ذلك حتماً أم لا، بحسب الناطقة باسم الحكومة الهولندية.

مقاتلات «إف-16»
وفي سياق متصل، سلطت وسائل إعلام غربية الضوء على نية دول حلف الناتو تزويد كييف بمقاتلات «إف-16»، وتأثير ذلك في سير القتال.

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وقالت قناة «سي إن بي سي»، إن هذه المقاتلة قد تساعد قوات كييف في تخفيف الضغط على الدفاع الجوي، لكن إرسالها بمفردها لن يغير الوضع بين عشية وضحاها.

وأضافت أن مقالتة «إف-16» لن تكون «رصاصة فضية» وسيستغرق الأمر شهورا إن لم يكن سنوات من التدريب حتى تتمكن القوات الأوكرانية من الاستفادة منها، وفقًا لما نقلته روسيا اليوم.

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