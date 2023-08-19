زيلينسكي يصل السويد لإجراء محادثات مع الحكومة والعائلة الملكية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة «إكس» (تويتر سابقا) أنه وصل إلى السويد؛ لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون والعائلة الملكية ومع ممثلين عن الأحزاب السياسية في البلد.

وكتب زيلينسكي «وصلنا أنا وأولينا (السيدة الأولى) إلى السويد» موضحا أنه سيلتقي رئيس الحكومة والعائلة الملكية، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الأوكراني في تغريده على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: إن المحادثات ستتناول «الشراكة والتعاون الدفاعي والاندماج في الاتحاد الأوروبي والأمن المشترك الأوروبي-الأطلسي».