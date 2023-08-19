زيلينسكي يطلب من السويد إمداده بمقاتلات «جريبين»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن أوكرانيا بدأت مباحثات مع السويد بشأن إمكانية تسلم طائرات «جريبين» المقاتلة لتعزيز دفاعاتها الجوية، وذلك بعد اجتماع مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

وزيارة زيلينسكي إلى السويد هي الأولى منذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، وتأتي المحادثات حول الحصول على مقاتلات جريبين، التي يصفها زيلينسكي بأنها محادثات مبدئية، عقب موافقة الولايات المتحدة على إرسال الدنمارك وهولندا مقاتلات «F-16» إلى أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

وقال زيلينسكي في إفادة صحفية مشتركة مع كريسترسون: «ناقشنا اليوم بالتفصيل الخطوات المستقبلية المتعلقة بإمكانية فتح موضوع تسلم مقاتلات جريبين السويدية»، مضيفًا أن المسألة ستكون موضع تركيز اجتماعاته مع مسؤولين سويديين آخرين. وقال زيلينسكي أيضًا، السبت: إن طيارين أوكرانيين بدأوا بالفعل التدريب على الطائرات.

فرصة اختبار طائرات «جريبين» المقاتلة

كانت حكومة السويد قد أعلنت في يونيو أنها ستقدم لطيارين أوكرانيين فرصة اختبار طائرات «جريبين» المقاتلة من تصنيع شركة ساب السويدية، لكنها قالت أيضًا إنها في حاجة إلى استخدام جميع طائراتها في الدفاع عن الأراضي السويدية.

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ولم يذكر كريسترسون طائرات «جريبين» في تعليقاته، لكنه ندد بهجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية أودى بحياة سبعة أشخاص، وألحق إصابات بتسعين آخرين، السبت. وقال كريسترسون: «يزيد ذلك فحسب من ضرورة أن ندعمكم في معاناتكم كلها».