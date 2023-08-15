  • Alwasat News
Atwasat

شاهد: مقتل 35 شخصا وإصابة 64 في انفجار بمحطة وقود بداغستان الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 08:37 مساء
شاهد: مقتل 35 شخصا وإصابة 64 في انفجار بمحطة وقود بداغستان الروسية
حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية. (الإنترنت)
alwasat radio

قتل 35 شخصًا في انفجار بمحطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في القوقاز، وفق حصيلة أعلنتها السلطات الروسية الثلاثاء.

ولم تعرف بعد أسباب الكارثة، لكن الحوادث والحرائق من هذا النوع تتكرر في روسيا، وغالبًا ما تكون بسبب عدم التزام معايير السلامة أو تهالك المنشآت، بحسب «فرانس برس».

وأظهرت صور بثتها وزارة الحالات الطارئة سيارات متفحمة ومسعفين بخوذ يحاولون إخماد الحريق وإزالة الأنقاض. وأعلنت السلطات المحلية مقتل 35 شخصًا وإصابة 64 آخرين. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى إصابة ثمانين شخصًا.

 تدمير محطة الوقود في ضواحي محجّ قلعة
أدى الانفجار الذي وقع ليل الإثنين إلى تدمير محطة الوقود في ضواحي محجّ قلعة، عاصمة داغستان، وتسبب بحفرة عميقة وحريق هائل بحسب صور بثها التلفزيون الروسي.

وقالت الوزارة إن «موظفي وزارة الحالات الطارئة يواصلون عمليات الإغاثة». وقال أحد الشهود لقناة «رن-تي في» التلفزيونية الروسية بينما كان الأطباء يعالجون جرحًا في رأسه، «كان كل شيء من حولنا مشتعلًا لم نتمكن من رؤية أي شيء».

-  27 قتيلا جراء انفجار محطة وقود في داغستان
-  12 قتيلا جراء انفجار في محطة وقود في داغستان الروسية

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء تعازيه لأقارب الضحايا و«تمنى الشفاء العاجل للمصابين»، بحسب بيان صدر عن الكرملين. كما قدم رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشنكو وهو حليف لموسكو تعازيه.

تطل منطقة داغستان ذات الغالبية المسلمة على بحر قزوين، ويقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة ولها حدود مشتركة مع جورجيا وأذربيجان وجمهورية الشيشان الروسية.

داغستان في حداد 
وكتب حاكم داغستان سيرغي ميليكوف على تلغرام «يجري توضيح أسباب المأساة»، مشيدًا بـ«بطولات» المسعفين والتي أتاحت في رأيه تجنب حصيلة أكثر فداحة. وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الكارثة، وفق ما أفادت لجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الرئيسية في البلاد.

وأورد ميليكوف أن الانفجار وقع قبيل الساعة 22.00 (19.00 ت غ) في محطة وقود تجاور قرية نوفوكولي في ضاحية محج قلعة على بحر قزوين. وأوضح المحققون أن حريقًا اندلع خلال عمليات صيانة سيارات، أعقبه انفجار تسبب بحريق أكبر وأحدث خسائر في المباني المحيطة والسيارات.

ونقلت جريدة «إزفيستيا» الروسية على تلغرام عن أحد الشهود قوله إن الحريق اندلع في منطقة كانت فيها سيارات متوقفة، وانتشر إلى محطة الوقود. وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة ريا نوفوستي على تلغرام انفجارًا هائلًا بعد اندلاع الحريق.

260 عنصر إطفاء شاركوا في العملية
وبعد بضع ساعات، أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية أنه جرى إخماد الحريق الذي امتد على مساحة تناهز 600 متر مربع، لافتة إلى أن 260 عنصر إطفاء شاركوا في العملية.

وأشارت إلى أن السلطات الروسية أرسلت طائرة طبية من طراز «إيل-76» إلى محج قلعة لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى موسكو.  وأشارت السلطات إلى نقل 17 جريحًا من طريق الجو الى العاصمة الروسية.

وأعلن يوم حداد الثلاثاء في داغستان. وقال ميليكوف «سيجري تنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد، والمؤسسات الثقافية وقنوات التلفزة مدعوة إلى إلغاء الأحداث وبرامج الترفيه». وأضاف في خطاب «بعد التحقيق الذي تجريه قوات الأمن، سنفعل كل شيء لإحقاق العدالة وضمان سلامة مواطني داغستان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا
أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة
منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع

منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار

الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار
أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود

أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود
المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية

المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات ...
الدفاع النيجرية: مقتل 17 جنديا في هجوم قرب بوركينا فاسو
الدفاع النيجرية: مقتل 17 جنديا في هجوم قرب بوركينا فاسو
رغم تحذير روسيا.. مغادرة أول سفينة شحن من ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا
رغم تحذير روسيا.. مغادرة أول سفينة شحن من ميناء أوديسا جنوب ...
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات ...
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ......
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر...
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت للولايات المتحدة
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت ......
المزيد
الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الخليج على وقع تهديدات إيران
الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الخليج على وقع ......
مقتل 17 جنديًّا بهجوم شنه «متطرفون» في النيجر
مقتل 17 جنديًّا بهجوم شنه «متطرفون» في النيجر...
روسيا تعلن مقتل 4 «مخربين» أوكرانيين على الحدود
روسيا تعلن مقتل 4 «مخربين» أوكرانيين على الحدود...
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج ......
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة ......
المزيد