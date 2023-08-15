شاهد: مقتل 35 شخصا وإصابة 64 في انفجار بمحطة وقود بداغستان الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 35 شخصًا في انفجار بمحطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في القوقاز، وفق حصيلة أعلنتها السلطات الروسية الثلاثاء.

ولم تعرف بعد أسباب الكارثة، لكن الحوادث والحرائق من هذا النوع تتكرر في روسيا، وغالبًا ما تكون بسبب عدم التزام معايير السلامة أو تهالك المنشآت، بحسب «فرانس برس».

وأظهرت صور بثتها وزارة الحالات الطارئة سيارات متفحمة ومسعفين بخوذ يحاولون إخماد الحريق وإزالة الأنقاض. وأعلنت السلطات المحلية مقتل 35 شخصًا وإصابة 64 آخرين. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى إصابة ثمانين شخصًا.

تدمير محطة الوقود في ضواحي محجّ قلعة

أدى الانفجار الذي وقع ليل الإثنين إلى تدمير محطة الوقود في ضواحي محجّ قلعة، عاصمة داغستان، وتسبب بحفرة عميقة وحريق هائل بحسب صور بثها التلفزيون الروسي.

وقالت الوزارة إن «موظفي وزارة الحالات الطارئة يواصلون عمليات الإغاثة». وقال أحد الشهود لقناة «رن-تي في» التلفزيونية الروسية بينما كان الأطباء يعالجون جرحًا في رأسه، «كان كل شيء من حولنا مشتعلًا لم نتمكن من رؤية أي شيء».

- 27 قتيلا جراء انفجار محطة وقود في داغستان

- 12 قتيلا جراء انفجار في محطة وقود في داغستان الروسية

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء تعازيه لأقارب الضحايا و«تمنى الشفاء العاجل للمصابين»، بحسب بيان صدر عن الكرملين. كما قدم رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشنكو وهو حليف لموسكو تعازيه.

تطل منطقة داغستان ذات الغالبية المسلمة على بحر قزوين، ويقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة ولها حدود مشتركة مع جورجيا وأذربيجان وجمهورية الشيشان الروسية.

داغستان في حداد

وكتب حاكم داغستان سيرغي ميليكوف على تلغرام «يجري توضيح أسباب المأساة»، مشيدًا بـ«بطولات» المسعفين والتي أتاحت في رأيه تجنب حصيلة أكثر فداحة. وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الكارثة، وفق ما أفادت لجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الرئيسية في البلاد.

وأورد ميليكوف أن الانفجار وقع قبيل الساعة 22.00 (19.00 ت غ) في محطة وقود تجاور قرية نوفوكولي في ضاحية محج قلعة على بحر قزوين. وأوضح المحققون أن حريقًا اندلع خلال عمليات صيانة سيارات، أعقبه انفجار تسبب بحريق أكبر وأحدث خسائر في المباني المحيطة والسيارات.

ونقلت جريدة «إزفيستيا» الروسية على تلغرام عن أحد الشهود قوله إن الحريق اندلع في منطقة كانت فيها سيارات متوقفة، وانتشر إلى محطة الوقود. وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة ريا نوفوستي على تلغرام انفجارًا هائلًا بعد اندلاع الحريق.

260 عنصر إطفاء شاركوا في العملية

وبعد بضع ساعات، أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية أنه جرى إخماد الحريق الذي امتد على مساحة تناهز 600 متر مربع، لافتة إلى أن 260 عنصر إطفاء شاركوا في العملية.

وأشارت إلى أن السلطات الروسية أرسلت طائرة طبية من طراز «إيل-76» إلى محج قلعة لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى موسكو. وأشارت السلطات إلى نقل 17 جريحًا من طريق الجو الى العاصمة الروسية.

وأعلن يوم حداد الثلاثاء في داغستان. وقال ميليكوف «سيجري تنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد، والمؤسسات الثقافية وقنوات التلفزة مدعوة إلى إلغاء الأحداث وبرامج الترفيه». وأضاف في خطاب «بعد التحقيق الذي تجريه قوات الأمن، سنفعل كل شيء لإحقاق العدالة وضمان سلامة مواطني داغستان».