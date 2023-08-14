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إسبانيا تفكك شبكة لتهريب المهاجرين السوريين عبر 3 قارات بالتعاون مع «يوروبول»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 08:08 مساء
إسبانيا تفكك شبكة لتهريب المهاجرين السوريين عبر 3 قارات بالتعاون مع «يوروبول»
دورية للشرطة الإسبانية خلال مهمة روتينية. (الإنترنت)
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أعلنت الشرطة الإسبانية، تفكيك منظمة إجرامية هرّبت مهاجرين سوريين من لبنان إلى إسبانيا وألمانيا والنرويج، عبر ثلاث قارات.

وأوضحت الشرطة في بيان، أنها فككت في إسبانيا، البنية اللوجستية لمنظمة إجرامية متخصصة بتهريب المهاجرين السوريين، وذلك بالتعاون مع «يوروبول» والشرطة الفيدرالية الألمانية، بحسب «فراسن برس».

وأوقف 19 شخصًا للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية والضلوع في الهجرة غير الشرعية، ووضع ستة منهم في الحبس الاحتياطي. وأضافت الشرطة الإسبانية، أن طريق الهجرة مرّ عبر ثلاث قارات، آسيا وإفريقيا وأوروبا، من طريق الجو والبحر والبر، ودفع كل مهاجر للمهربين 20 ألف يورو.

وتعاونت الشبكة مع منظمات إجرامية في دول أخرى، وكانت تتلقى أموالًا من خلال حوالات، مكنتها من جني نحو 2.5 مليون يورو.

رحلة المهاجرون عبر بيروت وليبيا ومصر وتونس
وبحسب عناصر التحقيق الأولي، كان المهاجرون ينطلقون من لبنان؛ حيث يمرون من مطار بيروت إلى مصر مقابل 4000 يورو، ومن هناك، يمر السوريون برًّا إلى ليبيا وتونس والجزائر مقابل 3500 يورو، ثم من مدينتي وهران ومستغانم الجزائريتين، ينقلون في قوارب إلى الساحل الإسباني مقابل 10 آلاف يورو.

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وبمجرد وصولهم إلى إسبانيا، يعبر المهاجرون بالسيارة إلى مدريد وكوينكا وتوليدو (وسط)، حيث يظلون مختبئين في ظروف مزرية مقابل 250 يورو في الأسبوع حتى حصولهم على أوراق.

وبمجرد الحصول على الوثائق، يمكنهم إما البقاء في إسبانيا، وإما الذهاب إلى ألمانيا أو النرويج مقابل 1000 و2000 يورو. وغادر ملايين السوريين بلادهم نحو دول أوروبا، وخاصة ألمانيا، منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.

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