ضبط تشكيل عصابي يمتهن النصب على المهاجرين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء البحث الجنائي طرابلس من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص يمتهن النصب على مهاجرين غير شرعيين عبر إيهامهم بقدرته على ترتيب نقلهم إلى أوروبا.

ويتفق التشكيل مع ضحاياه على نقلهم إلى أوروبا عبر ميناء «الشعاب» مقابل ستة آلاف دينار، ثم يعطيهم ثياب نسائية لارتدائها بغرض التخفي ويضعهم في سيارة تنقلهم إلى ميناء الزاوية إلى حين تجهيز عملية النقل المزعومة، وفق بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس.

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واستطاع أعضاء البحث الجنائي رصد السيارة التي تنقل المهاجرين من طرابلس إلى الزاوية وضبطها حيث عثر بداخلها على «أوشحة وعباءات نسائية»، كما جرى القبض على المتهمين الثلاثة وتقرر إحالتهم إلى مركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص.