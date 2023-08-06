  • Alwasat News
Atwasat

في الذكرى الـ78 لهيروشيما.. اليابان تندد بتهديدات روسيا النووية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 08:29 صباحا
في الذكرى الـ78 لهيروشيما.. اليابان تندد بتهديدات روسيا النووية
رئيس بلدية هيروشيما كازومي ماتسوي يحيي ذكرى هيروشيما أمام النصب التذكاري للضحايا، 6 أغسطس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

ندد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأحد، بتلويح روسيا بإمكان استخدام السلاح النووي، وذلك في يوم إحياء اليابان الذكرى الـ78 لإلقاء الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما.

وقد لقى نحو 140 ألف شخص في هيروشيما حتفهم في 6 أغسطس 1945، و74 ألفا آخرون بعد ثلاثة أيام في ناغازاكي، حين ألقت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على المدينتين في نهاية الحرب العالمية الثانية، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

كيشيدا قال خلال مراسم في هيروشيما: «الدمار الذي أحدثته الأسلحة النووية في هيروشيما وناغازاكي لا يمكن أن يتكرر أبدا»، مؤكدا أن «اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لقصف ذري خلال الحرب، ستواصل جهودها من أجل عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية».

وتابع رئيس الوزراء الذي تتحدر عائلته من هيروشيما: «الطريق نحو هذا الهدف يزداد صعوبة بسبب الانقسامات المتزايدة في صفوف الأسرة الدولية حول نزع السلاح النووي والخطر النووي الروسي». وشدد على أنه «من المهم للغاية إعطاء دفع دولي، لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية».

جاءت تصريحات كيشيدا عقب موقف مماثل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي أصدر بيانا لمناسبة ذكرى القصف، ندد فيه بـ«تلويح بعض الدول مجددا بتهوّر بالتهديد النووي، مهددة باستخدام أداة الإبادة هذه».

-اليابان تحث سريلانكا على الاتفاق مع الصين بشأن دينها

وأكد غوتيريس أنه «بمواجهة هذه التهديدات، على الأسرة الدولية أن تتكلم بصوت واحد. أي استخدام للسلاح النووي غير مقبول».

إحياء ذكرى هيروشيما
خلال مراسم إحياء ذكرى القصف، صلى آلاف الحاضرين، بينهم ناجون وأهالي وأقرباء ضحايا وشخصيات أجنبية قادمة من 111 بلداً، في مشاركة قياسية من حيث عدد الدول، من أجل القتلى والجرحى نتيجة القصف، ودعوا إلى السلام في العالم.

وللعام الثاني على التوالي، لم تدعُ اليابان روسيا ولا بيلاروسيا إلى حضور المراسم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي
ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي

ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟

شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
أراء مستنسخة

أراء مستنسخة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش الروسي يسيطر على مدينة شمال شرق أوكرانيا بعدما استعادتها كييف
الجيش الروسي يسيطر على مدينة شمال شرق أوكرانيا بعدما استعادتها ...
روسيا تعلن اعتراض طائرة مسيرة أميركية فوق البحر الأسود
روسيا تعلن اعتراض طائرة مسيرة أميركية فوق البحر الأسود
إصابة شخص بجروح خطيرة في هجوم بتل أبيب
إصابة شخص بجروح خطيرة في هجوم بتل أبيب
زيلينسكي: ضربة صاروخية روسية على شركة لتصنيع الطائرات
زيلينسكي: ضربة صاروخية روسية على شركة لتصنيع الطائرات
زيلينسكي: قتلى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في خاركيف
زيلينسكي: قتلى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في خاركيف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»...
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه...
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
المزيد
خروج قطار شحن عن مساره في مولدوفا بسبب حرارة الطقس
خروج قطار شحن عن مساره في مولدوفا بسبب حرارة الطقس...
في الذكرى الـ78 لهيروشيما.. اليابان تندد بتهديدات روسيا النووية
في الذكرى الـ78 لهيروشيما.. اليابان تندد بتهديدات روسيا ......
إصابة 21 شخصاً في زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب شرق الصين
إصابة 21 شخصاً في زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب شرق الصين...
زيلينسكي: قتلى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في خاركيف
زيلينسكي: قتلى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في خاركيف...
زيلينسكي: ضربة صاروخية روسية على شركة لتصنيع الطائرات
زيلينسكي: ضربة صاروخية روسية على شركة لتصنيع الطائرات...
المزيد