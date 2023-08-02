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(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 12:22 مساء
(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا
أكوام من النفايات في منطقة غمرتها الفيضانات، 2 أغسطس 2023، (ا ف ب)
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كثَّفت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عمليات واسعة النطاق للإنقاذ والبحث عن المفقودين بعد أمطار هطلت على مختلف أنحاء بكين في الأيام الماضية، كانت الأغزر التي تشهدها منذ بدء تدوين مؤشرات الطقس قبل 140 عامًا، وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وأظهرت لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الحكومية عناصر إنقاذ يستخدمون قوارب مطاطية في شوارع غمرتها المياه، بينما كان عدد من السكان يتشبثون بسقالات من الحديد في انتظار الحصول على مساعدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ورأى صحفيون تابعون للوكالة الفرنسية عربة عسكرية مجنزرة في طريق العودة من المناطق الأكثر تضررًا في المقاطعة، وعلى الجهة المقابلة، أمكنت رؤية سيارة إسعاف وأخرى للشرطة، إضافة إلى قارب إنقاذ، في طريقها إلى مقاطعة جاوجو.

وأشارت القناة التلفزيونية «سي سي تي في» إلى أن مقتل اثنين «أثناء تأدية الواجب في الإنقاذ والاغاثة»، ولا يزال 13 شخصًا في عداد المفقودين، بينما جرى إنقاذ 14 آخرين.

9 قتلى و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين

-فيضانات الصين.. مصرع 11 شخصا والعاصفة دوكسوري تغمر مناطق بالمياه

أمطار غير مسبوقة ومحاولات إنقاذ
ولم تسلم الصين مما شهدته دول عدة حول العالم في الأسابيع الماضية، لجهة الأحداث المناخية الحادة التي يعزوها علماء الى تبعات التغيُّر المناخي، وأدت الأمطار والفيضانات إلى مقتل 22 شخصًا على الأقل غالبيتهم في العاصمة، وفقدان أكثر من عشرة أشخاص في بكين، حسبما أفادت الوكالة الفرنسية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية المحلية بأن «الكمية القصوى من المتساقطات المسجلة خلال هذه العاصفة، والتي بلغت 774.8 ملم، سجّلت في خزان وانغجيايوان في تشانغبينغ»، موضحة أن «الكمية القياسية السابقة كانت 609 ملم وتعود إلى العام 1891».

وتضرب العاصفة دوكسوري التي كانت إعصارًا قبل أن تتراجع قوتها، الصين من الجنوب الشرقي وصولًا إلى الشمال منذ الجمعة عندما بلغت اليابسة في إقليم فوجيان الشرقي بعد مرورها في الفيليبين المجاورة.

وبدأت الأمطار الغزيرة تهطل على العاصمة ومحيطها اعتبارًا من السبت، وناهزت كمية المتساقطات خلال 40 ساعة فقط معدّلها لكامل يوليو، بينما تراجعت غزارة الأمطار الأربعاء في بكين، وانتقل التركيز إلى محافظة خوباي المجاورة لها.

وحذر الإعلام الرسمي الأسبوع الماضي من أن ما يصل إلى 130 مليون شخص سيتأثرون بالأمطار في شمال الصين.

وأشار إلى أن العديد من مناطق بكين ومحيطها غمرتها المياه، وجرى إجلاء 974 ألفا و400 شخص من العاصمة ومحافظة خوباي، يضاف إليهم 42 ألفا و211 شخصًا جرى إجلاؤهم في شانشي الواقعة الى الغرب.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «شينخوا» أن السلطات رفعت مستوى الإنذار الأحمر من الفيضانات في بكين، بعدما تراجع جريان المياه في الأنهر الرئيسية إلى ما دون مستوى الخطر.

وفي ظل تراجع غزارة الأمطار، انتقل التركيز إلى عمليات الإغاثة، وأكدت «شينخوا» أن المئات من أفراد جمعية الصليب الأحمر توجهوا إلى المناطق الأكثر تضررًا للقيام بعمليات رفع الأنقاض والتنظيف وإجلاء المصابين.

ووصل عدد القتلى في خوباي إلى تسعة، بينما لا يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين، وفي محافظة لياونينغ الواقعة إلى الشمال الشرقي، قضى شخصان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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