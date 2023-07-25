إخلاء سكان السواحل في الفلبين تحسبا لوصول إعصار «دوكسوري»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في الفلبين أن إعصارًا قويًا يتجه، الثلاثاء، نحو شمال الأرخبيل، مما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء، لحماية السكان الذين يعيشون على السواحل.

وأوضحت الوكالة أن الإعصار، الذي أطلق عليه اسم «دوكسوري»، وترافقه رياح سرعتها 185 كلم/ساعة، يتجه نحو الطرف الشمالي من جزيرة لوزون الرئيسية. وأشارت، في الثالثة بعد الظهر، إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى اليابسة أو يمر بالقرب من جزر بابويان أو شمال شرق مقاطعة كاخايان الشمالية بحلول بعد ظهر الأربعاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومن المتوقع أن يكتسح «دوكسوري» بعدها تايوان وجنوب شرق الصين، بينما يقطن نحو 20 ألف شخص في ثلاث جزر مسكونة من بين جزر بابويان الخمس. وأشار المسؤول المحلي لإدارة الكوارث شارل كاستيليخو إلى أن سكان الساحل تلقوا أمرا بمغادرة منازلهم. كما طُلب من الصيادين إخراج قواربهم من الماء. وقال: «أرسلنا الشرطة، لإقناع من يرفضون الإخلاء».

الاستعداد لمواجهة الإعصار

بينما قال وزير العلوم والتكنولوجيا ريناتو سوليدوم إن الناس بحاجة للاستعداد لمواجهة الإعصار، لأن «الأمور تحدث بسرعة». وأضاف سوليدوم للصحفيين: «نحتاج إلى تذكير شعبنا بأهمية الاستعداد لمواجهة العواصف والرياح القوية والفيضانات المحتملة».

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وقد شوهد مزارعون في مقاطعة إيزابيلا في الشمال، المجاورة لمقاطعة كاجايان، وهم يأوون مواشيهم. وقال مسؤول إدارة الكوارث في إيزابيلا، كونستانتي فوروندا: «أولئك الذين يعيشون في المناطق الساحلية نُقلوا إلى مناطق مرتفعة». وأضاف: «فرق البحث والإنقاذ المائي الخاصة بنا منتشرة الآن في المناطق التي يرجح أن تتأثر بالإعصار».

فيضانات وانهيارات أرضية

تضرب الفلبين نحو 20 عاصفة كبيرة بمعدّل سنوي، مما يودي بحياة مئات الأشخاص، ويؤدي إلى نفوق الماشية، وإفقار مناطق بأكملها. ويعزو علماء ازدياد شدة هذه العواصف، التي تدمر البنية التحتية الأساسية، إلى تغيُّر المناخ.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن أمواجًا، يزيد ارتفاعها على ثلاثة أمتار، قد تضرب السواحل. بدوره، أشار خفر السواحل إلى أن قوارب النقل بين الجزر تلقت أمرًا بالرسو في لوزون والجزر الوسطى بسبب وصول العاصفة، مما تسبب في تأخير انتقال أكثر من 11 ألف شخص.

ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول أكثر من 200 ملم من الأمطار بحلول منتصف نهار الأربعاء على الجزر والجزء الشمالي من كاخايان، بما في ذلك جزر بابويان، بالإضافة إلى مقاطعتي إيلوكوس نورتي وإيلوكوس سور.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة في المقاطعات الجبلية بالشمال خلال الأيام المقبلة، مع احتمال كبير بحصول فيضانات وانهيارات أرضية. بينما خُزّن طعام في المستودعات للحالات الطارئة، بحسب ما أشار المسؤول عن إدارة الكوارث في مقاطعة كاخايان، رولي رابسينغ.