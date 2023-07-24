سانشيز: اليمين واليمين المتطرف هُزما في الانتخابات الإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي ما زالت حظوظه للبقاء في السلطة قائمة بعد أن تمكن من الحد من مكاسب المعارضة اليمينية، الأحد، أن اليمين واليمين المتطرف «هُزما» في الانتخابات التشريعيّة.

وقال سانشيز، أمام ناشطين اشتراكيين متحمسين تجمعوا خارج مقر الحزب الاشتراكي في وسط مدريد إن «الكتلة الرجعيّة للحزب الشعبي ولحزب فوكس هُزمت». وأضاف: «نحن الذين نريد أن تُواصل إسبانيا التقدّم عددنا أكبر بكثير»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

لكن ألبرتو نونييس فيخو، زعيم الحزب الشعبي أعلن احتلال كتلته المركز الأول في الانتخابات التشريعية في إسبانيا، وفوزه في هذا الاستحقاق، مؤكدًا أنه سيحاول تشكيل حكومة.